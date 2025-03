Terra : L'audience de Do Kwon aux États-Unis reportée après la découverte de nouvelles preuves

L'affaire judiciaire impliquant Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, connaît un nouveau rebondissement. Les procureurs américains ont récemment présenté une quantité massive de nouvelles preuves, conduisant au report de l'audience initialement prévue.

De nouvelles données sur Do Kwon découvertes

Les déboires judiciaires de Do Kwon continuent. Le fondateur de Terraform, sous le coup de 9 chefs d’accusation parmi lesquels fraude, association de malfaiteurs et manipulation de marché, voit son audience repoussée du 6 mars 2025 au 10 avril 2025. La raison ? Les procureurs ont découvert une série de nouvelles preuves concernant l’affaire Terra.

Ce sont 4 téraoctets de nouvelles preuves qui doivent être analysés. Quatre téléphones portables, les données de divers comptes électroniques et d'entités tierces… Cette découverte s'ajoute aux 600 gigaoctets de preuves déjà soumis le 27 février 2025, notamment les mails et transactions en cryptomonnaies de Do Kwon.

🪙 Comment acheter des cryptomonnaies facilement ?

Le juge Paul Engelmayer du tribunal fédéral de Manhattan a accepté la demande de report afin de laisser à la défense le temps d’analyser ce volume conséquent de preuves. Malgré ce nouveau délai, le procès principal de Do Kwon reste programmé pour le 26 janvier 2026.

Avec 9 chefs d’accusations aux États-Unis, Do Kwon risque jusqu’à plusieurs décennies de prison pour fraude et manipulation des marchés financiers, ainsi qu’une amende de 4,5 milliards de dollars par la SEC. En Corée du Sud, il pourrait être condamné à jusqu’à 40 ans de prison, faisant de lui l’un des plus grands fraudeurs financiers du pays.

Créer un compte sur Gemini : l'exchange américain qui se lance en France

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Do Kwon plaide toujours non-coupable

Pour rappel, les démêlés judiciaires de Do Kwon trouvent leur origine dans l'effondrement spectaculaire de l'écosystème Terra en mai 2022. Le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST), censé répliquer le dollar, avait alors perdu son ancrage et chuté en dessous de 0,01 dollar.

Cette déstabilisation avait entraîné une panique sur le marché, effaçant environ 60 milliards de dollars de valeur marchande et affectant également le token Terra Luna Classic (LUNC).

🗞️ Dans l’actualité — Crypto Summit 2025 : Qui sera présent à la Maison-Blanche ?

Après cet effondrement, Do Kwon avait quitté la Corée du Sud, voyageant entre Singapour et Dubaï, avant d'être arrêté au Monténégro en mars 2023 pour avoir tenté de voyager avec un faux passeport costaricien. Il a purgé une peine de prison de 4 mois avant d'être extradé vers les États-Unis en décembre 2024.

Le 2 janvier 2025, il a comparu devant un tribunal américain et a plaidé non coupable aux 9 chefs d'accusation de fraude portés contre lui.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital