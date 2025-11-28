Affaire Terra : Do Kwon demande à ne pas faire plus de 5 ans de prison

Le cofondateur de Terra a déposé une demande de réduction de peine de prison. Do Kwon risque plusieurs dizaines d'années d'incarcération aux États-Unis ainsi que dans sa Corée du Sud natale.

Do Kwon demande une peine de prison limitée

L'affaire Terra (LUNA), qui a conduit au plus grand krach de l'histoire des cryptomonnaies, est en cours de jugement. Le fondateur de l'entreprise, Do Kwon, est actuellement emprisonné aux Etats-Unis.

Dans une lettre déposée ce mercredi, il a demandé à ce que sa peine de prison n'excède pas 5 années, une durée jugée suffisante par ses avocats :

Bien que la proposition du gouvernement de ne pas demander plus de douze ans de prison tienne compte de [certains] éléments, elle ne prend pas en considération l’ensemble des circonstances qui justifient une peine n’excédant pas cinq ans d’incarcération.

La chute de Terra avait conduit à 40 milliards de dollars de perte pour les investisseurs, tout en déclenchant une série de faillites dans l'écosystème. Initialement défiant, Do Kwon avait fini par fuir : il avait été arrêté au Monténégro alors qu'il tentant d'utiliser un faux passeport.

Alors qu'il se déclarait comme non-coupable, Do Kwon a fini par plaider coupable en août dernier. Il est notamment accusé de fraude en valeurs mobilières, fraude de matières premières, fraude numérique et blanchiment d’argent. Ses peines cumulées (Etats-Unis et Corée du Sud) s'élèvent potentiellement à plusieurs dizaines d'années de prison.

