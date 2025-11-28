Affaire Terra : Do Kwon demande à ne pas faire plus de 5 ans de prison

Le cofondateur de Terra a déposé une demande de réduction de peine de prison. Do Kwon risque plusieurs dizaines d'années d'incarcération aux États-Unis ainsi que dans sa Corée du Sud natale.

le 28 novembre 2025 à 15:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Affaire Terra : Do Kwon demande à ne pas faire plus de 5 ans de prison

Do Kwon demande une peine de prison limitée

L'affaire Terra (LUNA), qui a conduit au plus grand krach de l'histoire des cryptomonnaies, est en cours de jugement. Le fondateur de l'entreprise, Do Kwon, est actuellement emprisonné aux Etats-Unis.

Dans une lettre déposée ce mercredi, il a demandé à ce que sa peine de prison n'excède pas 5 années, une durée jugée suffisante par ses avocats :

blockquote icon

Bien que la proposition du gouvernement de ne pas demander plus de douze ans de prison tienne compte de [certains] éléments, elle ne prend pas en considération l’ensemble des circonstances qui justifient une peine n’excédant pas cinq ans d’incarcération.

💡 Notre top 7 des cryptomonnaies fiables à acheter en 2025

La chute de Terra avait conduit à 40 milliards de dollars de perte pour les investisseurs, tout en déclenchant une série de faillites dans l'écosystème. Initialement défiant, Do Kwon avait fini par fuir : il avait été arrêté au Monténégro alors qu'il tentant d'utiliser un faux passeport.

Alors qu'il se déclarait comme non-coupable, Do Kwon a fini par plaider coupable en août dernier. Il est notamment accusé de fraude en valeurs mobilières, fraude de matières premières, fraude numérique et blanchiment d’argent. Ses peines cumulées (Etats-Unis et Corée du Sud) s'élèvent potentiellement à plusieurs dizaines d'années de prison.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €
Publicité

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3796 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Terra

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

 Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

 Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

 Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année