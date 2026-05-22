Le géant du trading Jane Street a-t-il bénéficié d'informations internes pour échapper à l'effondrement de Terra ?

Le géant américain du trading, Jane Street, a-t-il profité d’un « avantage informationnel » qui lui aurait permis d’anticiper et de profiter de l’effondrement de l’écosystème Terra, tout en précipitant la chute du stablecoin UST ? Une plainte tente de le démontrer en publiant de nouvelles preuves.

Jane Street a-t-elle profité d'informations confidentielles dans l'affaire Terra ?

L'effondrement de l'écosystème Terra - et ses 40 milliards de dollars envolés en quelques jours - reste inscrit comme une catastrophe majeure de la courte histoire du secteur des cryptomonnaies, dont certaines cicatrices restent encore ouvertes dans le cadre de procédures en cours afin de déterminer les responsabilités... et surtout de tenter de récupérer une partie des fonds perdus.

Une situation qui met en lumière la société de trading américaine Jane Street, opérateur de marché de Wall Street, du fait de sa participation supposée dans cette catastrophe crypto. En cause ? Un ancien stagiaire de Terraform Labs, travaillant ensuite pour Jane Street, qui aurait relayé des informations confidentielles obtenues à l'aide d'une chaîne Telegram privée, nommée « Bryce's Secret ».

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Une nouvelle révélation mise à jour par la structure en charge de la gestion de faillite de Terraform Labs, actuellement à la recherche de responsables à qui réclamer des dommages et intérêts pour le compte de ses créanciers. Et cela pourrait bien changer la donne...

En effet, ce canal Telegram aurait apparemment permis à l'ancien stagiaire d'avertir la société Jane Street de mouvements suspects effectués par Terraforms Labs le 7 mai 2022, et plus précisément un retrait de 150 millions de dollars en stablecoins UST d'un pool de liquidité de la plateforme décentralisée Curve, mené en toute discrétion.

De quoi permettre à Jane Street d'enclencher la vente précipitée de l'intégralité de ses stablecoins UST, en bénéficiant ainsi d'un prix encore proche de son ancrage au dollar, pour un total estimé à 192 millions de dollars.

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Un effondrement du stablecoin UST accéléré par Jane Street ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, certaines données mentionnées dans les différents post-mortem en lien à cette catastrophe indiquent qu'une liquidation importante et étrangement chronométrée de stablecoins UST sur la plateforme décentralisée Curve aurait été à l'origine d'une accélération importante de son depeg avec le cours du dollar.

Serait-ce la revente massive de 85 millions de dollars effectuée par Jane Street quelques minutes seulement après l'avertissement relayé par l'ancien stagiaire de Terraform Labs ? Le doute semble permis, alors que le gestionnaire de cette faillite explique dans sa plainte comment l'entreprise a offert un emploi au responsable de la recherche de Terraform Labs, deux semaines plus tard.

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Dans le même temps, la société Jane Street n'aurait pas seulement bénéficié de la vente anticipée de son portefeuille de stablecoin UST, elle aurait également profité de cette occasion - et de son « avantage informationnel » pour ouvrir une position short (à la baisse) lui permettant d'empocher 134 millions de dollars alors que l'écosystème Terra s'effondrait.

Des allégations que Jane Street rejette bien évidemment en bloc, qualifiant cette plainte de « désespérée » et « sans fondement ».

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Source : Plainte

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