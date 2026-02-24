Le géant du trading Jane Street serait-il un adepte de manipulation du marché crypto ?

D'après une plainte dans le cadre de l'affaire Terra (LUNA), le géant du trading Jane Street serait au cœur d'un scandale de manipulation de marché. Nous faisons le point sur les éléments cités.

L'administrateur de la faillite de Terraform Labs accuse Jane Street de manipulation de marché

Lorsqu’un administrateur prend la tête d’une entreprise en faillite, des révélations surprenantes sont parfois faites, et il est courant de voir diverses attaques en justice pour récupérer un maximum de liquidités, ceci afin de rembourser les créanciers.

Dans l’écosystème crypto, nous avons d’ailleurs observé cela avec FTX et c’est aujourd’hui au tour de l’affaire Terra (LUNA) de refaire surface à travers un procès intenté par les débiteurs de Terraform Labs, à l’encontre de la société de trading Jane Street.

🔎 Que s'est-il passé sur Terra (LUNA) ?

Comme le rapporte le Wall Street Journal, Todd Snyder, l’administrateur chargé de la liquidation de Terraform Labs, demande des dommages et intérêts à Jane Street, ainsi qu’à son cofondateur Robert Granieri et à ses employés Bryce Pratt et Michael Huang. Il les accuse ainsi d’avoir tiré profit du crash du projet, au travers de manipulations de marché :

Jane Street a abusé de ses relations de marché pour manipuler le marché à son avantage lors d'un des événements les plus marquants de l'histoire des cryptomonnaies. Au nom des parties lésées, nous engagerons toutes les poursuites judiciaires justifiées par les faits et le droit contre ceux qui ont exploité leur position et engrangé des profits substantiels au détriment des créanciers de Terraform Labs.

Concernant le dénommé Bryce Pratt, celui-ci était stagiaire chez Terraform Labs avant d’intégrer Jane Street. Il aurait ainsi créé un canal Telegram nommé « Bryce’s Secret », dans lequel figuraient un ingénieur logiciel et le responsable du développement commercial de Terraform Labs. Ce groupe Telegram aurait ainsi été utilisé par Jane Street pour acquérir des informations.

Juste avant le début du dépeg de l’UST, le 7 mai 2022, Terraform Labs avait retiré 150 millions d’UST d’une pool Curve, suivi 10 minutes plus tard par un wallet qui appartiendrait à Jane Street, à hauteur de 85 millions de dollars.

Par la suite, la société de trading aurait continué d’utiliser des informations confidentielles pour son propre profit, ce à quoi un porte-parole de l’entreprise a répondu :

Cette action en justice désespérée est une tentative flagrante d'extorquer de l'argent, alors qu'il est clairement établi que les pertes subies par les détenteurs de Terra et de Luna résultent d'une fraude de plusieurs milliards de dollars perpétrée par la direction de Terraform Labs. Nous nous défendrons avec vigueur contre ces accusations opportunistes et sans fondement.

Cette affaire fait notamment écho à une publication du compte de recherche Milk Road, qui soulignait que Jane Street détenait 20,3 millions de parts d’ETF IBIT de BlackRock à la fin du 4e trimestre 2025. Dans cette publication, le compte rapporte ainsi des rumeurs de manipulations de marché, par le biais de ventes sur le BTC et les ETF :

Cela crée une panique → déclenche des liquidations de positions longues à effet de levier → et exploite les poches de faible liquidité. Puis, ces mêmes entreprises rachèteraient prétendument ces actifs à des prix inférieurs. (Répéter l'opération.) Ce schéma est apparemment apparu de manière marquante début novembre 2025, avec des occurrences similaires notées au deuxième et au troisième trimestre, et s'est poursuivi jusqu'au début de 2026.

👉 Dans l'actualité également — Le projet crypto de la famille Trump subit une attaque coordonnée sur son stablecoin USD1

Si parfois les rumeurs ont un fond de vérité, il convient toutefois de se montrer prudent avant d’affirmer quoi que ce soit. Quoi qu’il en soit, si un particulier a peu de chance de battre les traders institutionnels à leur propre jeu, une stratégie de dollars cost averaging (DCA) peut être un bon moyen de se défaire du stress de la volatilité à court terme.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Sources : The Wall Street Journal, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.