Le Bitcoin dépasse les 70 000 dollars – Répit ou vrai rebond ?

Le cours du Bitcoin (BTC) a dépassé les 70 000 dollars ce 26 février, après des semaines de chute. Comment expliquer ce rebond et va-t-il durer ?

Le cours du Bitcoin dépasse de nouveau les 70 000 dollars

En l’espace de 2 jours, le cours du Bitcoin a pris 11 %, franchissant brièvement le seuil symbolique des 70 000 dollars. C’est une percée notable, dans un contexte particulièrement morose pour la cryptomonnaie. Celle-ci a en effet perdu 23 % depuis le début de l’année 2026.

💡 A lire – Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Le cours du Bitcoin a entraîné avec lui les altcoins. L’Ether (ETH) prend ainsi 8,9 % sur les dernières 24h, avec une progression du SOL de Solana de 6,4 % sur la même période. La capitalisation totale des cryptomonnaies a progressé de 4,6 % depuis la veille.

Le cours du BTC depuis le début de l’année – bottom ou simple rebond technique ?

De là à y voir une fin du bear market, il n’y a qu’un pas. Mais pour l’instant, les analystes restent mitigés.

Le cours du Bitcoin va-t-il connaître une vraie reprise ?

La hausse du cours du Bitcoin semble avoir été alimentée par la mise en examen de l’entreprise d’investissement Jane Street. Cette dernière est soupçonnée par une partie de la communauté de procéder à des dumps réguliers chaque jour. Or ces dumps auraient cessé. Pour certains, cela explique le rebond du cours du Bitcoin.

Dans tous les cas, les analystes sont prudents en ce qui concerne la reprise du cours du Bitcoin. Selon Joel Kruger, analyste de marché chez LMAX Group, cette percée ne semble pas structurellement solide :

Compte tenu du caractère abrupt du rallye et de l’absence de déclencheur clairement identifiable – notamment dans un contexte de liquidité réduite – la progression doit être abordée avec prudence.

Pour l’analyste de Cryptoast Vincent Ganne, le Bitcoin continue de déployer son marché baissier cyclique, et les conditions macros ne justifient pas à ce stade un retour de l’enthousiasme :

On est sur un record extrême de survente entre Bitcoin et or. […] Le contexte géopolitique, l’incertitude est totale.

🌐 Pour aller plus loin – Une première en un an sur les ETF Bitcoin : 5 semaines négatives et 3,8 milliards de dollars de sorties

Si les ETF Bitcoin ont connu leur première journée positive depuis longtemps hier, on ne peut pas parler à ce stade de basculement. Le franchissement des 70 000 dollars redonne quelques couleurs au marché, mais il ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à plusieurs semaines de capitulation. La prudence reste donc de mise.

Source : TradingView

