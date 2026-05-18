Goldman Sachs se débarrasse de ses XRP et Solana, mais conserve son exposition à Bitcoin et Ethereum

Goldman Sachs a supprimé ses positions dans les ETF liés à XRP et Solana au 1er trimestre 2026. La banque américaine conserve toutefois plusieurs centaines de millions de dollars exposés aux ETF Bitcoin et Ethereum, même si ces lignes ont elles aussi été réduites.

Goldman Sachs ne déclare plus d’exposition aux ETF XRP et Solana dans son dernier formulaire 13F

Depuis l’arrivée des ETF crypto au comptant aux États-Unis en 2024, les formulaires 13F sont devenus l’un des rares moyens d’observer l’exposition déclarée des grandes institutions financières aux produits d’investissement liés aux cryptomonnaies.

Ces documents ne montrent pas toutes les positions possibles d’un acteur comme Goldman Sachs, mais ils permettent d’identifier les titres cotés détenus à la fin de chaque trimestre.

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Dans son dernier formulaire 13F-HR déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Goldman Sachs ne déclare plus de positions dans les ETF liés à XRP et Solana.

Entre le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026, l’exposition crypto ETF déclarée par Goldman Sachs serait passée d’environ 3,38 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars, soit une baisse d’environ 45 %. En ne prenant en compte que les positions des ETF spot, hors options, cette exposition aurait chuté d’environ 2,33 milliards de dollars à 897 millions de dollars, soit une baisse de 61 %.

Tableau des changements des avoirs de Goldman Sachs en ETF crypto

Goldman Sachs, qui figurait fin 2025 comme l’un des premiers détenteurs institutionnels d’ETF XRP avec près de 152 millions de dollars d’exposition, a intégralement soldé ces positions ce trimestre. L’exposition à Solana, d’environ 109 millions de dollars, a subi le même sort, la banque ne déclarant plus aucune exposition aux ETF SOL au 31 mars 2026.

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Goldman Sachs garde une majorité de Bitcoin et un peu d'Ether

Goldman Sachs conserve toutefois des expositions importantes à Bitcoin et à l'Ether, même si celles-ci ont été réduites.

Ses positions spot liées au BTC sont passées d’environ 1,06 milliard de dollars fin décembre 2025 à 716 millions de dollars fin mars 2026, soit une baisse de 33 %.

En intégrant les options d’achat et de vente sur IBIT, l’exposition totale liée à Bitcoin passe d’environ 2,05 milliards de dollars à 1,60 milliard de dollars, soit un recul de 22 %.

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Ethereum reste également présent dans le portefeuille de Goldman Sachs, mais avec une réduction beaucoup plus importante que le BTC. Les positions spot liées à l’ETH sont passées d’environ 1,01 milliard de dollars à 181 millions de dollars, soit une chute de 82 %.

En intégrant les options, l’exposition totale à Ethereum recule d’environ 1,07 milliard de dollars à 245 millions de dollars, soit une baisse de 77 %.

De plus, depuis le mois dernier, Goldman Sachs s'est davantage impliquée dans le marché crypto, en particulier sur le BTC, avec le lancement de son « Bitcoin Premium Income ETF ». Ce fonds ne détient pas directement de BTC, mais s'expose au marché via des contrats d'options sur les ETF Bitcoin spot de BlackRock (IBIT) et Fidelity (FBTC).

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Sources : SEC décembre, SEC mars

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