De 2 milliards à 100 millions : un explorateur de NFT Bitcoin ferme après la chute des Ordinals

Ord.io, l’un des principaux explorateurs de l’écosystème Ordinals, fermera ses portes le 1er juin. Cette annonce intervient alors que le marché des NFT et des tokens inscrits sur Bitcoin est tombé à presque rien, avec ORDI en perte de 95 % de capitalisation.

le 12 mai 2026 à 19:00.

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Marius Off-Chain

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Ord.io ferme ses portes après trois ans d’activité autour des inscriptions Bitcoin

La vague Ordinals, qui avait explosé en 2023 avec l’arrivée des inscriptions sur Bitcoin, est désormais en difficulté. Les volumes sont fortement tombés, l’activité autour des collections a ralenti et les principaux tokens de l'écosystème ont fortement chuté depuis leurs sommets.

👉 Que sont les Bitcoin Ordinals et en quoi se distinguent-ils des NFT ? On vous explique tout sur ce nouveau protocole.

Ord.io, l’une des plateformes d’exploration de blocs les plus utilisées pour suivre les inscriptions sur la blockchain Bitcoin, a annoncé sa fermeture définitive le 1er juin prochain.

Lancée il y a 3 ans comme « un explorateur Ordinals avec des upvotes », Ord.io permettait d’explorer les inscriptions publiées sur Bitcoin, de les trier, de les commenter et de suivre les tendances communautaires des différentes collections.

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Les Ordinals à l'origine d'un débat qui a saturé la communauté Bitcoin

Si l’annonce principale ne détaille pas les raisons de cette décision, la fermeture d’Ord.io ne peut pas être séparée du ralentissement plus large de l’écosystème Ordinals et Runes.

ORDI, le principal token BRC-20, illustre ce retournement. Après un sommet autour de 95 dollars et une valorisation dépassant les 2 milliards de dollars, il ne pèse plus aujourd’hui qu’environ 100 millions de dollars, soit une baisse de près de 95 % depuis son plus haut.

📰 À lire également dans l'actualité – Malgré les 81 000 dollars du BTC, l'intérêt pour Bitcoin est sur les plus bas

Le marché des NFT sur Bitcoin a lui aussi fortement ralenti. Après avoir atteint 170 millions de dollars de volume journalier le 1er mars 2025, il peine à dépasser les 2 millions de dollars par jour depuis le début de l’année 2026.

Le plus surprenant dans la chute du prix des actifs inscrits sur Bitcoin vient du contraste entre leur valeur et le nombre de transactions effectuées pour ces actifs.

À certaines périodes, les Ordinals et les BRC-20 pouvaient représenter entre 20 et 30 % des transactions incluses dans les blocs. Depuis le début du mois d’avril, cette part est retombée sous les 2 %.

tx-pourcent-ordinals-brc20

Part des transactions Bitcoin, BRC-20 et Ordinals

 

Cette chute de l’activité et de l’intérêt pour les inscriptions rend la fermeture d’un explorateur comme Ord.io plus compréhensible.

Son modèle économique restait peu clair, contrairement à une marketplace d’échange d’actifs, la plateforme ne collectait pas de frais de transaction. L’outil pouvait donc rester utile à la communauté, mais son usage dépendait d’un segment dont la liquidité, l’attention et l’activité se sont nettement réduites.

Les Ordinals auront également laissé une trace politique dans Bitcoin.

L’engouement initial des inscriptions a alimenté les tensions entre ceux qui considèrent Bitcoin comme un réseau monétaire devant minimiser les usages non financiers et ceux qui défendent la neutralité de l’espace de bloc tant que les transactions respectent les règles de consensus.

Cette opposition a notamment nourri le débat entre Bitcoin Core et Bitcoin Knots autour des politiques de relais, d’OP_RETURN et du traitement des données arbitraires. Il est donc trop tôt pour dire que les inscriptions disparaîtront totalement de Bitcoin, mais le marché a déjà tranché une partie du débat.

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Sources : announce d'Ord.io, Dune

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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