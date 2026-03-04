Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

Alors que le bear market est désormais bien présent, nombre d'acteurs crypto ont soit annoncé une fin d'activité, soit des réorganisations. Tour d'horizon des annonces de ces dernières semaines.

Le bear market fait déjà des dégâts

Le bear market s’installe et, comme à l’accoutumée dans de telles phases, nombre d’acteurs de l’écosystème crypto n’en sortiront pas indemnes. Entre licenciements et fermetures de projets, nous sommes déjà revenus sur plusieurs cas variés au cours des dernières semaines.

Indépendamment des hausses et des baisses de prix, ce sont principalement les volumes qui permettent aux plateformes de générer des profits. Or, lorsque la volatilité s’estompe et que les courbes s’aplatissent, les volumes diminuent et les trésoreries peuvent être mises à rude épreuve, tandis que les utilisateurs détournent leur intérêt d’un secteur jusque-là populaire.

Dans ce contexte, c’est l’évènement NFT Paris qui a tiré le rideau au mois de janvier, dans le sillage de l’agonie du marché des tokens non fongibles. Dans le même temps, la plateforme Nifty Gateway a également fermé ses portes le 23 février dernier.

🤔 Comment agir en bear market ?

Parmi les protocoles et applications qui ont fait le choix de fermer leurs portes dernièrement, nous pouvons notamment citer ZeroLend, Levana Perps, Step Finance, SolanaFloor, Remova Markets, Merkle, ou dernièrement, Token.com. Dans le cas de Step Finance, SolanaFloor et Remova Markets, précisons que cette décision fait suite à un hack en janvier dernier.

Parfois, les raisons de fermeture peuvent également être dues à une évolution du marché. C’est d'ailleurs cela que Pablo Veyrat a mis en avant, en annonçant la fin de son protocole de stablecoins Angle :

L'écosystème des stablecoins décentralisés a évolué : les stablecoins à rendement ne sont plus qu'une simple extension de marque pour les plateformes de vaults et les protocoles de prêt déjà omniprésents. Il n'y a donc aucune raison valable de maintenir une infrastructure dédiée à des services que d'autres proposent nativement.

Si l’intéressé ne l’a pas précisé, l’environnement réglementaire européen pourrait aussi avoir eu un rôle à jouer dans sa décision. D’ailleurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment enjoint une « cessation ordonnée de leurs activités » dès le 30 mars aux acteurs qui ne seraient pas en mesure d’obtenir leur agrément MiCA avant le 1er juillet prochain.

Lorsqu’il ne s’agit pas de fermeture, nous assistons tout du moins à une réorganisation, comme nous l’a par exemple montré l’exchange de cryptomonnaies Gemini, qui a officialisé le licenciement de 25 % de ses effectifs le 5 février, tout en tournant le dos aux marchés européen, britannique et australien.

À propos de réorganisation, Aave a abandonné sa marque commerciale Avara, après l’annonce de la fin de son wallet Family et la cession de son réseau social Lend Protocol. À propos de réseau social décentralisé, Farcaster a également été cédé au mois de janvier.

👉 Dans l'actualité également — Un contributeur essentiel du protocole Aave tire sa révérence : « le système a cessé de fonctionner »

Les exemples sont encore nombreux et ce ne sont là que quelques échantillons des annonces faites ces derniers temps. À mesure que le bear market se poursuivra, nul doute que cette liste continuera également de s'allonger.

