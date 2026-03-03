Un contributeur essentiel du protocole Aave tire sa révérence : « le système a cessé de fonctionner »

Rien ne semble pouvoir apaiser le conflit qui divise le protocole Aave depuis le mois de décembre dernier. Une situation qui vient de pousser le fondateur de la structure Aave Chan Initiative, Marc Zeller, à annoncer son intention de « ne pas renouveler son engagement ». Qu’est-ce que cela implique ?

Conflit du protocole Aave : « le système a cessé de fonctionner »

Rien ne va plus au sein du protocole Aave, alors que chaque nouvelle proposition émise par son entité officielle, Aave Labs, creuse un peu plus le fossé qui la sépare de sa DAO. Et autant dire que la dernière étape nommée « Aave Will Win » apparaît comme une nouvelle rupture dans un contexte déjà largement dégradé.

En cause, un vote communautaire largement contesté dont le « pour » crédité de plus de 50 % des voix exprimées intervient uniquement du fait d'un soutien massif apporté par les portefeuilles de tokens AAVE contrôlés par Aave Labs, sans lesquels le résultat aurait visiblement été négatif.

Une situation jugée inacceptable, selon l'un des principaux porte-parole de la communauté liée à ce protocole, Marc Zeller, également fondateur de la structure Aave Chan Initiative (ACI) fondée il y a 3 ans afin de « faire gagner Aave », car il estime que désormais « le système a cessé de fonctionner ».

Nous avons passé 3 ans à construire une culture de responsabilité au sein de la DAO Aave. Rapports transparents, vérification on-chain, coordination des délégués, normes des fournisseurs de services. Lorsque nous avons voulu appliquer ces mêmes normes à l'entité demandant le plus grand budget de l'histoire de la DAO, le système a cessé de fonctionner. Marc Zeller

Aave Chan Initiative ne demandera pas le renouvellement de son engagement auprès de la DAO Aave

Suite à la dégradation continue de la situation et au manque évident de volonté d'Aave Labs de mesurer sa gravité pour la décentralisation du protocole, Marc Zeller vient de prendre une décision radicale : ne pas renouveler l'engagement de sa structure Aave Chan Initiative auprès de la DAO Aave, qui devait prendre fin en juillet prochain.

ACI ne cherchera pas à renouveler son engagement avec l'Aave DAO. Il n'y a pas de rôle pour un fournisseur de services indépendant dans un environnement où le plus grand bénéficiaire du budget détient un pouvoir de vote non divulgué et l'utilise sur ses propres propositions. Marc Zeller

Un départ hautement symbolique, puisque cette entité et son fondateur occupaient une place communautaire centrale au sein de protocole Aave. Et que dire du fait que ce choix intervient tout juste un peu plus d'une dizaine de jours après une annonce similaire officialisée par la société de développement BGD, fondée par l'ancien CTO d'Aave...

De ce fait, « Aave Chan Initiative mettra fin à ses activités sur une période de 4 mois », tout en continuant son activité de gouvernance durant le transfert d’infrastructure et la transition.

Source : Marc Zeller

