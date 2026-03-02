Conflit chez Aave : Aave Will Win passe son premier vote, Marc Zeller dénonce une victoire fabriquée

Le vote sur la plus grosse demande de financement de l'histoire d'Aave, « Aave Will Win », vient de franchir sa première étape avec 52,6 % de soutien. Mais pour Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative, le résultat est biaisé : sans les votes des adresses liées à Aave Labs elle-même, la communauté aurait dit non. Il annonce le boycott de la prochaine étape.

Aave : un conflit de gouvernance irrésolvable ?

Depuis décembre 2025, le conflit entre Aave Labs et la DAO Aave s'envenime. À cette époque, Aave Labs avait remplacé Paraswap par CoW Swap comme agrégateur par défaut sur Aave.com, redirigeant au passage des millions de dollars de frais annuels vers une adresse contrôlée par Aave Labs plutôt que vers la trésorerie du DAO.

C'est dans ce contexte qu'Aave Labs a soumis la proposition « Aave Will Win » le 12 février : une demande de 42,5 millions de dollars en stablecoins plus 75 000 tokens AAVE, soit environ 51 millions de dollars au total, en échange d'un engagement à reverser 100% de ses revenus au DAO et d'une feuille de route vers Aave V4.

La proposition représente 31,5% de la trésorerie totale, ce qui en ferait le plus gros financement jamais accordé par le DAO. Le vote Temp Check, première étape non contraignante du processus de gouvernance, s'est ouvert le 25 février.

Le vote s'est clos dimanche avec 622 300 voix « pour », 497 100 « contre » et 64 200 abstentions. Stani Kulechov, fondateur d'Aave Labs, a salué le résultat sur X en y voyant une avancée vers un modèle entièrement centré sur le token AAVE. Mais il a annoncé la victoire en restreignant les réponses aux seuls comptes qu'il suit, ce que Marc Zeller a immédiatement relevé...

Le fondateur d'un protocole décentralisé a déclaré victoire sur un vote de gouvernance contesté et désactivé le commentaire public. Mark Zeller

Mark Zeller très mécontent du résultat, il proteste

Dans une publication sur le forum de gouvernance, Marc Zeller a sorti la calculette et posé une question simple : que se passe-t-il si on retire du résultat les votes des adresses directement liées à l'équipe Aave Labs ? En retirant ceux de Stani Kulechov (111 000 tokens), d'Areta (75 000 tokens, délégués entièrement par Kulechov) et d'un wallet correspondant au profil on-chain d'Emilio, un membre de Labs (47 000 tokens), le résultat s'inverse.

Résultat : 387 000 « pour » contre 497 000 « contre ». La communauté indépendante aurait rejeté la proposition. C'est Aave Labs qui a fait pencher la balance sur son propre dossier de financement.

L'étape suivante pour Aave est l'ARFC, une phase de discussion ouverte où les termes de la proposition peuvent encore être amendés, avant un vote final on-chain qui, lui, engagera vraiment le DAO. Mais l'ACI a annoncé qu'elle n'y participera pas. Selon Marc Zeller, continuer à négocier dans ce processus où l'issue est prédéterminée ne ferait que lui donner une légitimité qu'il n'a pas méritée. Si Aave Labs souhaite répondre aux quatre conditions posées, « ils savent où nous trouver », conclut Marc Zeller.

Source : X

