Aave DAO vs Aave Labs - Un conflit de gouvernance qui fera date dans la DeFi

Le protocole star de la DeFi, Aave, se retrouve en proie à une guerre interne au sujet de la gestion de sa gouvernance, opposant sa DAO aux responsables de la structure Aave Labs. Un conflit symptomatique de la finance décentralisée qui pourrait bien faire jurisprudence dans le secteur.

Aave DAO vs Aave Labs : conflit de gouvernance au sein de la DeFi

Au sein de la finance décentralisée (DeFi), le protocole Aave apparaît comme un acteur incontournable avec son système de prêts et d'emprunts, au point de devenir l'un des plus rentables avec une valeur totale verrouillée (TVL) estimée à 33,5 milliards de dollars et « de vrais revenus récurrents au niveau du protocole » générés par sa DAO.

Une situation en apparence positive qui pourrait bien être son pire problème à l'heure actuelle, alors qu'un conflit oppose cette entité décentralisée composée des détenteurs de tokens AAVE à la structure - pour le coup centralisée - en charge du développement de son interface et de ses produits, Aave Labs.

En cause, le détournement des frais de swap au profit de Aave Labs initié suite à la sélection du DEX CoWSwap comme agrégateur par défaut sur Aave.com. Un manque à gagner annuel estimé à 10 millions de dollars pour la DAO de Aave , présenté comme une « privatisation furtive » par le fondateur d'Aave Chan Initiative, Marc Zeller.

Si vous voulez une image simple : la DAO est le moteur, tandis que les actifs de marque et les canaux de distribution sont la vitrine et l’enseigne. Le problème ne se résume pas à l'existence des entreprises privées. Les entreprises privées peuvent et doivent construire des produits. Le problème commence quand un acteur privé contrôle unilatéralement la vitrine et l’enseigne, alors que c’est l’écosystème de la DAO qui maintient le moteur en marche. Marc Zeller

Qui possède réellement le protocole Aave ?

Car, au fil des nombreuses réactions, le problème ne se résume plus à l'affaire CoWSwap, mais bien au fait de savoir à qui appartient réellement le protocole Aave.

D'autant plus si l'on considère, comme l'explique Marc Zeller, que « l’essentiel de l’exécution quotidienne a été assuré par l’écosystème de prestataires de la DAO », non pas comme une simple « maintenance », mais bien sous la forme d'une « croissance active, cumulative, de la part de marché et de la génération de revenus ».

Dans le même temps, la situation dégénère au point de voir apparaître des propositions successives au sujet de la saisie des marques déposées, domaines et réseaux sociaux de Aave par sa DAO.

Face à cette situation, Aave Labs tente de réagir ce 23 décembre en proposant dans la précipitation un vote au sujet d'une proposition « brand seizure » censée céder ces pouvoirs (actifs de marque, domaines, réseaux sociaux, droits sur le nom, GitHub) à la DAO de Aave que son auteur - l’ancien CTO d’Aave Labs répondant au pseudonyme d'Ernesto - n'a même pas approuvé.

Ce n'était pas mon intention de soumettre le vote alors que la communauté menait encore une discussion saine à ce sujet, avec des points précieux apparaissant en continu. Cela rompt tous les codes de confiance avec la communauté. La gouvernance publique doit rester ouverte à la discussion, même si c'est parfois difficile. Tenter de précipiter un vote est honteux. Ernesto

Baisse du token AAVE : la véritable réponse communautaire ?

Comment appliquer un vote communautaire dans un contexte de crise qui voit sans cesse apparaître de nouveaux avis sur le sujet ? En particulier de manière précipitée, lorsque l'on sait que ce pouvoir peut se voir influencé à l'aide d'une délégation importante de tokens. Autant dire que les récents achats de tokens AAVE effectués par le fondateur du protocole Aave, Stani Kulechov, identifiés par le compte X Lookonchain, risquent d'alimenter encore un peu plus le débat à ce sujet.

Pendant ce temps, le point central de ces tractations s'oriente désormais vers le modèle de fonctionnement du protocole Aave, basé sur une structure à double tête de type token/equity jugée « fondamentalement inopérante » du fait de l'implication conjointe - mais pas nécessairement coopérative - de la DAO et de la société Aave Labs. Une question essentielle au sein de l'écosystème DeFi.

Et alors que la communauté Aave s'enflamme, le token AAVE enregistre de son côté une baisse significative de presque 20 % sur les derniers jours qui en fait l'un des moins performants du top 100 actuel sur cette période, alors qu'il figure dans le même temps en tête des tendances du moment.

Le token AAVE enregistre une baisse significative sur les 7 derniers jours

Ne serait-ce pas finalement l'une des seules véritables données à prendre en compte pour tenter de trouver une issue rapide et communautaire à ce débat ?

Sources : Marc Zeller, Hasu, Lookonchain

