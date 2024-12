« Choquant » – Des chercheurs de Cambridge révèlent que les DAO ne sont (vraiment) pas décentralisées

Le Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) révèle cette semaine ses recherches sur les organisations autonomes décentralisées (DAO). La plupart d’entre elles auraient une concentration de pouvoir encore plus élevée que dans les pays où l’inégalité est la plus grande. Comment l’expliquer ?

