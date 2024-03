Web3 : les DAO ont désormais un statut légal au Wyoming — Qu’est-ce que cela signifie ?

De par sa jeunesse, le statut des organisations autonomes décentralisées (DAO) a toujours été controversé au niveau légal. Aux États-Unis particulièrement, tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) s’attaque à de nombreuses entreprises et projets de cryptomonnaies, cette lacune juridique peut alors poser problème pour les membres de telles structures.

👉 Qu’est-ce qu’une DAO ?

Néanmoins, une solution a été proposée cette semaine par l’État du Wyoming, qui a adopté une nouvelle loi donnant un statut légal aux DAO.

Promulguée jeudi pour une entrée en vigueur le 1er juillet prochain, cette loi introduit le statut de Decentralized Unincorporated Nonprofit Association (DUNA). Dans une analyse approfondie du sujet, Miles Jennings et David Kerr d’a16z crypto ont comparé le rôle d’une DUNA à celui d’un conseil municipal :

« Le but du conseil est de protéger les normes et les opérations du canton en appliquant les codes et les engagements de la communauté, ce qui sert en fin de compte les intérêts de ses citoyens, de leurs foyers et de leurs entreprises. De même, le but d’une DUNA est de protéger et de soutenir le réseau blockchain sous-jacent, mais comme un conseil municipal, ce n’est pas en soi une entreprise. »