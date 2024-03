BlackRock envisage d'intégrer les ETF Bitcoin spot dans son fonds d'investissement Global Allocation Fund

BlackRock, le gestionnaire aux plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs, franchit un pas de plus vers l'intégration du Bitcoin dans son portefeuille d'investissement. L'entreprise a récemment soumis une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis afin d'intégrer des ETF Bitcoin Spot au sein de son Global Allocation Fund.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/blackrock-envisage-integrer-etf-bitcoin-spot-dans-fonds-investissement-global-allocation-fund/