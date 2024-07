Bitcoin sera-t-il l'un des principaux gagnants de la combinaison Trump / pivot de la FED ?

Alors que le pivot de la FED se précise pour la rentrée et que la probabilité de la victoire de Donald Trump a augmenté pour l’élection présidentielles du 5 novembre prochain, quels sont les actifs financiers qui pourraient le plus profiter de cette combinaison Trump/pivot de la FED, et le Bitcoin en fait-il partie ?

Pivot de la FED et victoire potentielle de Trump, un combo gagnant pour Bitcoin

Classes d’actifs : les effets de la combinaison de la victoire (potentielle) de Donald Trump à la présidentielle et le pivot de la FED (une succession de baisses de taux pour fin 2024 et surtout 2025) vont dépendre de plusieurs facteurs et il y aura des perdants et des gagnants parmi les différentes classes d’actifs.

S&P 500 : L’effet va dépendre du degré de guerre commerciale, car les tarifs douaniers voulus par Trump peuvent représenter une contrainte pour l’économie des États-Unis, les effets pervers de la guerre commerciale à outrance peuvent créer des effets négatifs, du moins en phase initiale. En effet, les partenaires commerciaux des USA peuvent prendre des mesures de rétorsion qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les exportations US.

La raison du pivot de la FED sera la clé pour l’évolution du marché actions US et du marché des cryptomonnaies. Si le pivot a lieu pour la bonne raison (la désinflation), alors l’effet sera haussier. Si le pivot a lieu pour la mauvaise raison (hausse du chômage), alors l’effet sera baissier via la baisse des bénéfices des entreprises.

Naturellement, c’est haussier pour les obligations du fait de la corrélation inversée prix des obligations/cycle des taux d’intérêt du marché, et le cours du Bitcoin obéit aussi à cette corrélation.

Concernant le dollar américain, un effet baissier est attendu du fait du pivot de la FED et de la volonté du duo Trump/Vance de réduire le déficit commercial des États-Unis (guerre commerciale avec la Chine notamment) via un avantage comparatif du taux de change.

Pour Bitcoin, un effet haussier du fait de la corrélation inversée avec le dollar et les taux d’intérêt du marché qui vont reculer avec le pivot de la FED. L'administration Trump a précédemment mis en œuvre une déréglementation dans le secteur financier, qui pourrait se poursuivre lors d'un second mandat et soutenir les valeurs bancaires en particulier et les activités de marché financier, cryptos comprises.

Il y a une volonté des républicains de faire venir aux États-Unis la majeure partie de l’industrie crypto, notamment les activités de mining, et les flux financiers vers les ETF Bitcoin spot. Trump avait d'ailleurs précédemment déclaré que plus un seul Bitcoin ne devait plus être miné en dehors des États-Unis.

Donald Trump et Jerome Powell, le directeur de la FED

BTC : Il faut franchir la résistance des 65 000 dollars pour poursuivre le rebond

Le cours du Bitcoin est en reprise haussière depuis la réintégration des moyennes mobiles à 200 jours (simple et exponentielle). La structure technique de la reprise est d'autant intéressante qu’elle a été précédée de divergences haussières prix/momentum/participation.

En revanche, un gap haussier a été ouvert sur le contrat future entre 58 000 et 60 000 dollars, il serait possible que son comblement soit nécessaire avant d'aller plus haut. En janvier, il avait fallu combler le gap haussier des 39 000 dollars avec une correction de 3 semaines après la validation des ETF BTC spot avant que la hausse ne reprenne.

Dans tous les cas, il faut franchir la résistance majeure des 65 000 dollars pour envisager de revenir au contact du record historique.

Graphique du BTC/USD qui dévoile les bougies japonaises en données journalières

