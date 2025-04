Le XRP passe désormais sous la barre des 2 dollars : que nous réserve la suite ? Analyse de la cryptomonnaie de Ripple au 9 avril 2025

La crypto de Ripple évolue dans une situation délicate. La tendance est baissière, et toute tentative de reprise haussière exigera du temps pour reconstruire des structures solides, évitant ainsi de naviguer à contre-courant du marché. Le seuil des 2 dollars reste la zone clé à reconquérir pour espérer un retour vers les sommets.

Les États-Unis restent inflexibles sur les droits de douane

Nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et le prix du XRP évolue autour de 1,8 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP remonte au 2 avril 2025, à un moment où l’actif évoluait autour de 2,10 dollars. Depuis, la guerre commerciale déclenchée par D. Trump secoue l’ensemble des marchés, entraînant une baisse généralisée des cryptomonnaies.

Nombreux étaient ceux qui attendaient le début de semaine en espérant que le weekend apporterait son lot de bonnes nouvelles, apaisant ainsi les tensions d’un marché marqué par l’incertitude. Plusieurs signaux encourageants ont effectivement été émis par des pays semblant ouverts au dialogue.

Cependant, les craintes d’une riposte des grandes puissances, notamment de l’Europe, mais surtout de la Chine, se confirment. L’escalade actuelle pourrait s’avérer difficile à contenir, tant les deux principales puissances mondiales s’opposent frontalement, en particulier sous la présidence de Trump.

Ces événements, qui paraissaient initialement n’être qu’un énième coup de bluff visant à favoriser des négociations, pourraient finalement prolonger leurs effets négatifs sur l’économie, éclipsant toute autre actualité, qu’elle soit macroéconomique ou géopolitique.

Par ailleurs, les cassures constatées sur l’ensemble des actifs, y compris les cryptomonnaies, pourraient se confirmer si aucune issue favorable n’était trouvée dans les deux semaines à venir.

Les marchés dérivés du XRP affichent un biais très négatif ce matin. Depuis plusieurs jours, le prix suit une tendance baissière, tandis que les intérêts ouverts augmentent progressivement. Ces dernières heures, cette dynamique s’est intensifiée, chaque nouvelle baisse entraînant un rebond de l’OI et une chute accrue des frais de financement.

Ce contexte est particulièrement propice à un scénario de déviation sous support. En effet, la faible accumulation de liquidités sous les niveaux de prix actuels limite les zones propices aux mouvements de liquidation. Ainsi, la poursuite du repli dépendra principalement du comportement du marché spot et des prochaines évolutions macroéconomiques.

Graphique des marchés dérivés du XRP

Toujours classé 4ᵉ parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation de 106,63 milliards de dollars, le XRP confirme les signaux de faiblesse observés ces dernières semaines.

Cassure du seuil des 2 dollars : que peut-on anticiper pour la suite ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -2,10 % -11,80 % -16,00 % XRP/ Bitcoin +0,20 % -4,70 % -11,10 %

La cassure de la moyenne mobile à 20 semaines, les tendances baissières tant sur les graphiques journaliers qu'hebdomadaires, ainsi que la fragilisation et la rupture du support des 2 dollars, donnent des signaux techniques négatifs.

Cela dit, l’idée d’une déviation et du travail sous support reste pertinente dans ce contexte. Le biais négatif et la peur bien présente sur le marché créent une situation de rendement-risque intéressante pour ceux qui ne sont pas encore positionnés.

Pour les autres, il devient quasiment évident que le rebond sur les 1,60 dollars, jusqu’à présent, peine à se matérialiser, échouant à reconquérir l’ancien support, désormais de plus en plus perçu comme une résistance. Ainsi, sur le graphique journalier, l’actif semble se diriger à nouveau vers un retour sur le niveau de 0,618 de son précédent mouvement haussier.

Le travail sous résistance pourrait s'étendre sur plusieurs jours. Une confirmation en clôture hebdomadaire semble en effet la plus pertinente pour valider définitivement la perte du seuil des 2 dollars, laissant ainsi jusqu'au 20 avril pour former une nouvelle structure et envisager une relance haussière.

Un retour au-dessus des 2 dollars offrirait alors des perspectives encourageantes, avec un objectif initial autour des 2,50 dollars, suivi d’un possible nouveau test des 3 dollars, voire au-delà.

À l’inverse, une rupture du dernier creux journalier à 1,60 dollar pourrait entraîner l’actif vers la moyenne mobile à 50 semaines, actuellement située à 1,31 dollar — un niveau technique sur lequel le XRP pourrait tenter de s’appuyer. Il convient également de rappeler que la zone de réaccumulation jugée rationnelle pour le XRP se situe entre 1,11 dollar et 1,60 dollar.

Dès lors, un scénario de retour vers la moyenne mobile à 20 mois, tout en conservant une dynamique de relance haussière à long terme et en consolidant dans cette zone de prix, semble être l’option la plus constructive pour les investisseurs de long terme. Si le marché, bien sûr, offre cette opportunité.

Graphique du cours du XRP sur une échelle journalière

En résumé, le XRP évolue dans une situation délicate. La tendance est baissière, et toute tentative de reprise haussière exigera du temps pour reconstruire des structures solides, évitant ainsi de naviguer à contre-courant du marché. Le seuil des 2 dollars reste la zone clé à reconquérir pour espérer un retour vers les sommets.

Alors, pensez-vous que la crypto de Ripple puisse relancer au dessus des 2 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

