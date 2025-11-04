Bitcoin, requiem pour le bull market ? Analyse du BTC au 4 novembre 2025

Le niveau technique séparant le Bitcoin d'une phase de correction profonde est désormais proche. Il ne tient qu'à un fil de basculer vers une phase « dont on ne doit pas prononcer le nom ».

Les bonnes nouvelles sont derrière nous...

Nous sommes le mardi 4 novembre 2025, il est 9h46, et le Bitcoin s’échange autour de 104 000 dollars, accusant une baisse de 10 000 dollars depuis notre dernière analyse.

Le shutdown américain approche les 35 jours, un seuil symbolique correspondant à la durée du dernier blocage sous l’ère Trump.

Ce chiffre me parait constituer un repère significatif en vue d’une résolution de ce conflit politique, qui dure désormais depuis trop longtemps et commence à peser sur des marchés jusqu’ici focalisés sur la guerre commerciale sino-américaine et les baisses de taux directeurs décidées par la FED.

Sur ce dernier point, le discours récent de Jérôme Powell a semé le doute quant à la poursuite de ces baisses. Le président de la Réserve fédérale souhaite éviter un scénario où l’inflation ferait son retour si les réductions de taux étaient trop prononcées.

Malgré cela, le marché reste globalement optimiste : 70 % des acteurs anticipent une nouvelle baisse des taux le 10 décembre.

Les signaux paraissent globalement positifs, mais les principaux indices semblent prêts à marquer une pause, probablement en raison de plusieurs mois de hausse ininterrompue.

Du côté des marchés dérivés, la psychologie ne semble pas encore avoir basculé complètement à la baisse. Dans les dernières heures, des longs se repositionnent à la recherche d'un point bas cohérent avec les niveaux techniques qui sont en approche.

Ces mouvements sur les dérivés démontrent une forme de déni dans la baisse qui s'est engagée, malgré une lourdeur du prix qui témoigne clairement que les vendeurs ont la main sur le marché. Tant que le déni n'est pas résorbé, il est probable que la tendance baissière se poursuive.

Actuellement, les dernières poches de liquidité semblent se situer autour des 102 000 dollars — une zone que le marché pourrait chercher à atteindre avant de marquer une pause et d’observer la réaction des spéculateurs.

Carte des liquidations pour Bitcoin

Les indicateurs de performance du Bitcoin révèlent un regain de sa force relative face à Ethereum, dans un contexte baissier face au dollar. Le Bitcoin demeure le leader, illustrant une fois de plus sa solidité et sa résilience au cœur de la tempête.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -3,20 % -9,20 % -16,90 % Bitcoin / Ethereum +2,70 % +7,20 % +9,80 %

Une baisse très peu contestée

Ce qui est frappant dans la baisse de ces dernières heures est l'absence de réaction acheteuse. Le prix est lourd, les résistances ne sont que très peu mises sous pression, au contraire des supports qui se voient traversés dans un flux baissier qui semble lent et interminable.

Cependant, des niveaux techniques long terme ont été rejoints.

La convergence entre la bande de Bollinger basse et la moyenne mobile à 50 semaines est une zone clé, relativement large, qui doit permettre de relancer l'actif au nord.

Si le Bitcoin venait à clôturer sous ce niveau, il validerait non seulement une entrée en tendance baissière, mais ce serait la toute première fois, depuis le départ du bull run, qu'un tel événement se produit.

Certes, les faux signaux sont possibles, le marché crypto est un spécialiste des pièges haussiers ou baissiers. Toutefois, développer un tel mouvement serait le premier pas vers une entrée dans une phase de correction plus longue et plus profonde.

Les volumes depuis début octobre sont en baisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à l'approche du support essentiel pour la poursuite du cycle haussier.

Pourtant, l'absence de réaction dans la baisse démarrée lors de la reprise des marchés asiatiques ce lundi laisse un goût amer de bear market en bouche.

Quoi que le marché nous réserve cette semaine, une chose est certaine : les acheteurs doivent montrer leur présence, sans quoi la capitulation des détenteurs semble inévitable.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle hebdomadaire

Dans une vision plus court terme, bien que nous soyons proches de zones long terme propices à un rebond technique, voire une reprise haussière, de nombreux éléments peuvent nous laisser penser que la baisse n’est pas terminée, en particulier le comportement de déni des marchés dérivés.

En conséquence, il est préférable de ne pas se positionner trop vite et de laisser au prix le temps de confirmer le retour des forces acheteuses.

Ainsi, la vision en données 4 heures est primordiale.

Dans la situation actuelle, d’un flux baissier matérialisé par l’incapacité à reconquérir la moyenne mobile 7 périodes (en rose sur le graphique), et dans une tendance baissière à la fois en 4h et en journalier, un réalignement haussier des sommets et des creux est le minimum à attendre avant d’envisager un retournement haussier.

En outre, Bitcoin doit franchir les 107 255 dollars, (niveau convergent avec le point bas de la fin du mois d’août), pour considérer qu’un changement dans la dynamique de marché se développe.

Toutefois, les prix peuvent continuer à baisser, changeant ainsi la structure du marché et incitant à réévaluer les seuil de retournement.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle journalière

En résumé, le Bitcoin est baissier. Des niveaux de support long terme sont désormais très proches, mais la dynamique actuelle, conjuguée à des marchés dérivés dans le déni, incite à penser que la baisse pourrait se poursuivre.

L'objectif de la semaine est : ne pas clôturer sous la moyenne mobile à 50 semaines pour éviter la cassure technique majeure.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse atteindre les 150 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

