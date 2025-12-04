Pourquoi ces deux cryptos sont en chute libre ? Analyse

Le 10 octobre restera comme l'un des jours les plus violents de l'histoire crypto. Un tsunami de liquidations a balayé le marché, laissant certains projets en grande difficulté. Aptos et Bittensor ont été parmi les plus touchés. Pourquoi ont-ils chuté si brutalement ? Leur avenir est il compromis ?

Des conditions extrêmes pour le marché crypto

Le marché crypto se distingue par une volatilité bien supérieure à celle des actifs traditionnels (actions, immobilier, etc.). Les investisseurs le savent. Pourtant, même les profils les plus prudents ont subi des pertes considérables le 10 octobre dernier.

Il s'agit là du plus important événement de liquidation jamais observé dans l'univers crypto. Ni la chute de FTX ni celle de Terra Luna n'avaient provoqué un tel raz-de-marée. Ce phénomène est révélateur. La majorité des projets ont été frappés de plein fouet par cette volatilité extrême. Certains parviendront à se relever, reconstruisant lentement leur crédibilité et la confiance des investisseurs. Pour d'autres, il est déjà trop tard : la chute a été si brutale qu'un retour en arrière semble impossible.

Dans cet article, nous analyserons 2 cryptos sévèrement affectées en novembre. Nous mettrons en lumière les facteurs clés ayant contribué à la chute du token APT et du token TAO :

Tableau représentant 2 cryptos majeures qui ont chuté au mois de novembre

Aptos : - 36,6 %

Aptos est une blockchain de layer 1 née des cendres de Diem, un projet crypto abandonné par Facebook (Meta) sous les pressions réglementaires. Basée sur le langage Move, Aptos est une blockchain ultra rapide. Elle offre des frais de transaction nettement inférieurs à la blockchain Ethereum, ce qui lui permet d'être pertinente dans le secteur du trading haute fréquence.

Graphique représentant le cours du token APT, en données hebdomadaires

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du token APT ne s'est jamais remis du krach du 10 octobre. Sur les 30 derniers jours, sa valeur a chuté de près de 37 %. Depuis la semaine du 10 octobre, la chute atteint même 63 %, soit près des deux tiers de sa capitalisation.

Si l'on évoque ici une dimension technique, d'autres éléments fondamentaux et on-chain permettent également d'expliquer cette dégringolade.

Aptos est souvent qualifiée de « VC Chain », en raison de son financement massif par le capital-risque. Selon DropsTab, le projet a levé plus de 350 millions de dollars lors de 2 tours de table. Sur 5 tours au total, 3 demeurent opaques dans leurs modalités.

Informations sur les différentes levées de fonds effectuées par le projet Aptos

Ces levées de fonds entraînent une contrepartie : les investisseurs institutionnels récupèrent progressivement leur mise en revendant leurs tokens, dans le but de réaliser un gain (ou limiter leurs pertes).

Ce processus, appelé token unlocks, agit comme un poids pour le token. Si la demande ne compense pas l'augmentation de l'offre due aux unlocks, le prix chute mécaniquement.

Chaque mois, ce sont donc 11,31 millions de tokens APT qui sont libérés, accentuant de plus en plus ce déséquilibre entre offre et demande.

Par ailleurs, les données on-chain de la blockchain Aptos ne jouent pas en sa faveur :

D'octobre à novembre, les frais générés par la blockchain ont chuté de 32,4 % ;

Sur la même période, le volume de trading du token APT a chuté de plus de 33,5 %.

En résumé, Aptos traverse une zone de fortes turbulences. Le token a rompu ses supports techniques, et ni les tokenomics ni l'activité on-chain ne semblent en mesure d'inverser la tendance.

Bittensor (TAO) : - 40,2 %

Lancée en novembre 2021, Bittensor se présente comme un projet mêlant intelligence artificielle (IA) et blockchain. Chaque participant de Bittensor (individus, logiciels ou équipement) contribue librement au système en apportant des modèles IA, des données ou de la puissance de calcul.

Paradoxalement, le prix du token TAO avait bien résisté au choc du 10 octobre, amorçant même une reprise dès le lendemain. Pourtant, en novembre, sa valeur a chuté de plus de 40 %. Actuellement, il teste un support technique majeur en données hebdomadaires - dernier rempart avant une éventuelle chute vers les 215 dollars.

Graphique représentant le cours du TAO, en données hebdomadaires

Il convient de donner du contexte à cette chute : l'ensemble du marché crypto affiche des performances maussades sur le mois de novembre, avec un BTC à - 13 % et un ETH à - 17 %. Des conditions particulièrement difficiles, où rares sont les altcoins à afficher des performances positives.

Ce n'est cependant pas la seule explication possible à la chute du TAO. En effet, Bittensor arrive à un moment crucial de son histoire. Le 12 décembre, Bittensor connaîtra son premier halving.

En d'autres termes, le nombre de TAO émis chaque jour sera réduit de moitié, passant de 7 200 à 3 600. Bien que ce genre d'événement soit généralement considéré comme bénéfique à long terme pour l'appréciation d'une crypto (moins d'offre), cela peut également freiner la croissance de l'écosystème Bittensor.

En effet, les participants au réseau (mineurs, validateurs, etc.) verront leurs incentives (incitation financière) se réduire de moitié. Faisant écho à cette problématique, les données de la plateforme Token Terminal suggèrent que le nombre de développeurs core a drastiquement chuté au cours de l'été, passant de 70 personnes à une équipe réduite de moins de 20 personnes :

Graphique représentant le nombre de core développeurs actifs sur la blockchain Bittensor

Autre signe inquiétant : le volume de trading du TAO s'est effondré ces dernières semaines. Il est passé de 3,56 milliards de dollars (semaine du 13 octobre) à 1,01 milliard fin novembre, soit une chute de 72 %. Ce recul traduit un net désengagement des traders.

Pour résumer, Bittensor se trouve à un moment clé de son histoire. Entre maintien de son support technique et ajustement de son modèle économique post-halving, les prochaines semaines seront cruciales pour le futur du projet.

