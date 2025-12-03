Top des performances crypto du mois de novembre

Avec un mois de novembre marqué par une chute de plus de 13 % du prix du Bitcoin, rares sont les cryptos à performer. Pourtant, quelques altcoins irréductibles tirent leur épingle du jeu : découvrez lesquels et les raisons de cette surperformance, à contre courant de l'ensemble du marché.

Un mois de novembre difficile pour le marché crypto

Alors que le prix du Bitcoin a enregistré une performance négative de - 13 % au cours des 30 derniers jours, l'Ether, de son côté, a connu une baisse plus marquée d'environ - 17 %.

Rares sont les altcoins qui ont réussi à performer dans de telles conditions. Et pourtant, certaines cryptos réussissent à afficher des performances honorables.

Parmi les 5 cryptos à afficher les plus importantes performances au cours du mois de novembre, nous pouvons citer KAS, XMR, QNT, WLFI et RAIN :

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois de novembre

5 - Kaspa (KAS) : + 17,3 %

Lancé en novembre 2021, le projet Kaspa s'inspire grandement de Bitcoin, que ce soit au niveau des principes, de la méthodologie ou encore de l'environnement en preuve de travail (PoW).

En effet, Kaspa est basé sur le protocole GhostDAG, qui généralise le consensus Nakamoto à un système de Graphe Orienté Acyclique (DAG), avec pour objectif de le rendre plus scalable que sur sa première implémentation qu'est Bitcoin.

Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto KAS s'est apprécié de plus de 17 %. Parmi les potentielles raisons qui pourraient expliquer cette performance, nous pouvons citer le lancement du premier bridge décentralisé de Kaspa, ce qui améliore grandement son interopérabilité avec les blockchains EVM.

Suite à cette étape majeure, Dymension a intégré le KAS en tant qu'actif de base. En d'autres termes, les rollapps de Dymension peuvent désormais choisir d'utiliser le KAS pour régler les frais de gas.

En somme, Kaspa a connu une avancée technologique importante, combinée à une nouvelle demande pour le KAS.

4 - Monero (XMR) : + 18,2 %

Monero est une blockchain focalisée sur l'anonymat et dont les transactions sont rendues intraçables grâce à l'usage de plusieurs techniques cryptographiques. La crypto native de Monero porte le même nom que la blockchain et est connue sous le ticker XMR.

Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto XMR a bondi de plus de 18 %.

Bien que les raisons derrière ce pump soient encore floues, il est probable que Monero ait bénéficié d'une rotation de capitaux. En effet, la narrative des privacy coins a battu son plein pendant le mois d'octobre, notamment avec le Zcash qui a affiché des performances exceptionnelles sur cette période.

Ainsi, il est possible que les capitaux qui se sont détournés du Zcash se soient repliés vers le Monero. En effet, la crypto XMR est encore à ce jour la crypto la plus capitalisée répondant à la verticale des privacy coins. Elle reste donc une « valeur sure » dans l'esprit des investisseurs et ce, qu'il y ait de l'engouement autour d'une narrative ou non.

3 - Quant (QNT) : + 23,5 %

Quant est un projet positionné sur un segment très particulier : l'interopérabilité institutionnelle. Contrairement à la plupart des blockchains qui cherchent à attirer des utilisateurs ou des développeurs, Quant cible directement les banques, entreprises et infrastructures financières qui souhaitent connecter leurs systèmes existants à différentes blockchains sans avoir à reconstruire toute leur architecture.

Son produit phare, Overledger, n'est pas une blockchain mais un système d'exploitation multi-réseaux qui permet d'interagir avec plusieurs blockchains publiques et privées comme si elles faisaient partie d'un même environnement.

Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto QNT s'est apprécié de 23,5 %.

Graphique représentant les étapes clés du projet Quant en 2025

Parmi les potentielles raisons de la performance du QNT, nous pouvons notamment citer la collaboration de Quant avec diverses institutions, comme la banque centrale européenne (BCE) avec le projet d'euro numérique (CBDC). Plus récemment, Quant a annoncé sa participation dans un projet britannique de dépôts tokenisés, lancé par un consortium bancaire au Royaume-Uni.

Attention cependant : au delà des effets d'annonce, il est difficile d'analyser la croissance réelle ou la demande pour ce genre de projet.

2 - World Liberty Financial (WLFI) : + 26,7 %

World Liberty Financial est un protocole de finance décentralisée (DeFi) lancé en 2024, étroitement lié au président américain Donald Trump et à sa famille. Présenté comme une tentative « d'améliorer le dollar », le projet se compose de 2 piliers : un stablecoin, l'USD1, adossé au dollar américain, et un token de gouvernance, le WLFI.

Graphique représentant la capitalisation du stablecoin USD1

Selon les données de la plateforme d'analyse DeFiLlama, le stablecoin USD1 est désormais le 7e stablecoin le plus capitalisé avec 2,75 milliards de dollars.

Au-delà de cette donnée fondamentale, le projet a récemment annoncé un programme de buyback & burn (rachat et destruction de l'offre) de son token WLFI. Ce genre de mécanisme est généralement très apprécié des investisseurs, qui peuvent y voir une certaine redistribution de valeur.

Au cours des 30 derniers jours, le prix de la crypto WLFI s'est apprécié de 26,7 %.

1 - Rain : + 136,2 %

Rain Protocol est un prediction market décentralisé construit sur la blockchain Arbitrum et interopérable avec les blockchains Base, BNB Chain et Ethereum. Il ambitionne d'être un « Uniswap des marchés prédictifs » : tout un chacun peut créer des marchés (publics ou privés) sur un large éventail d'événements, sans autorisation préalable.

Le token RAIN est la crypto native du protocole : il sert à participer à l'écosystème, à payer/participer aux marchés et à la gouvernance. Actuellement en phase de bêta, Rain revendique un modèle permissionless, combinant des résolutions via des oracles et des systèmes d'intelligence artificielle (IA).

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token RAIN a explosé à la hausse, affichant + 136 % sur cette période.

Parmi les potentielles raisons de cette envolée, nous pouvons citer le fait qu'une société cotée au Nasdaq ait choisi d'investir 212 millions de dollars dans le token RAIN. En effet, les prediction markets ont le vent en poupe, en témoigne les récentes levées de fonds chez les 2 leaders du secteur, Polymarket et Kalshi.

Cependant, nous vous recommandons d'agir avec prudence concernant le token RAIN. En effet, les entreprises qui adoptent le système d'une crypto treasury ont souvent un business modèle en perdition, et ces revirements stratégiques sont souvent des tentatives de la « dernière chance » pour rester à flot.

Aussi, si l'entreprise fait le choix d'abandonner son projet de crypto treasury, le token RAIN pourrait en être fortement impacté.

Mentions honorables

Parmi les cryptos ne faisant pas partie du précédent classement, en raison de leur valorisation inférieure au Top 100, nous pouvons citer :

Le token TEL du projet Telcoin avec une hausse de 100 % au cours des 30 derniers jours.

Le token MYX du projet d'exchange décentralisé (DEX) de contrats perpétuels (perps) MYX Finance, avec une performance de 66,4 % sur les 30 derniers jours.

Le token BAT de Basic Attention, token natif du navigateur Brave, servant à rémunérer les utilisateurs pour leur attention et à financer un modèle publicitaire décentralisé, avec une performance de 46 % au cours des 30 derniers jours.

