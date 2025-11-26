Pourquoi le Monero (XMR) est-il en hausse cette semaine malgré l'ambiance morose ?

Le cours du Monero (XMR) est en nette hausse cette semaine, alors que les autres cryptomonnaies sont plutôt en berne. Comment l'expliquer ?

Le cours du XMR de Monero grimpe cette semaine

Ls plus grandes cryptomonnaies sont en berne sur les 7 derniers jours, avec un Bitcoin qui a perdu 4,9% et un ETH qui chute de 5,4%. Mais face à cela, Monero (XMR) est à la fête. Le cours du XMR a en effet pris 7,6% sur la même période.

Les raisons derrière cette percée sont difficiles à déceler. Historiquement discrète, l'équipe derrière Monero n'a pas fait part d'évolution récente et le XMR n'a pas particulièrement été mentionné ces derniers jours. On peut donc faire l'hypothèse que l'"effet Zcash" est en jeu, sur fond d'intérêt renouvelé pour la vie privée.

La cryptomonnaie anonyme Zcash (ZEC), concurrente de longue date de Monero, a en effet déjoué les attentes ces derniers mois - son cours a explosé à la hausse. Or elle vient d'entrer dans ce qui semble être une phase de consolidation, perdant 16% sur la semaine.

On peut donc faire l'hypothèse que le XMR bénéficie du narratif puissant autour de Zcash, et des discussions récentes autour de la confidentialité dans l'écosystème. Il est possible qu'après avoir favorisé le ZEC, certains investisseurs choisissent d'allouer des fonds à une cryptomonnaie équivalente dans son fonctionnement. Prudence donc, en particulier dans un marché morose ces dernières semaines.

Source : CoinGecko

