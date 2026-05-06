Malgré la pression des régulateurs, Monero poursuit son adoption et prépare une mise à jour pour renforcer la confidentialité de XMR

Monero s’apprête à tester une mise à jour majeure de son protocole de confidentialité, dans un contexte toujours plus hostile aux « privacy coins ». Malgré les délistings de plusieurs plateformes centralisées, XMR conserve un rôle à part dans l’écosystème crypto : celui d’un actif conçu d’abord pour la confidentialité des paiements.

Monero prépare une mise à jour majeure dans un contexte de pression réglementaire

Depuis plusieurs années, la blockchain Monero occupe une place paradoxale dans l’industrie des cryptomonnaies. Le XMR reste la référence en matière de paiements confidentiels, mais cette caractéristique en fait aussi l’un des actifs les plus difficiles à intégrer pour les plateformes centralisées soumises aux règles de conformité.

Binance, OKX, Kraken ont déjà restreint ou supprimé le trading de XMR, suite aux pressions et risques réglementaires liés à la traçabilité des transactions.

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Malgré les attaques à l'encontre de son utilisation, Monero prépare sa prochaine mise à jour pour améliorer davantage sa confidentialité.

Les contributeurs à Monero travaillent sur le protocole « Full-Chain Membership Proofs + Spend Authorization + Linkability » (FCMP++), une mise à jour destinée à remplacer le modèle actuel des « ring signatures » (RingCT) par des preuves d’appartenance à l’ensemble complet des outputs de la blockchain.

Aujourd’hui, avec les ring signatures, Monero masque l’origine d’une transaction en plaçant l’output réellement dépensé au milieu d’un groupe de 15 leurres. Avec FCMP++, au lieu de prouver qu’un output appartient à un groupe restreint, la transaction prouverait qu’il appartient à l’ensemble total des outputs, sans révéler lequel.

Le white paper décrit cette approche comme une manière d’obtenir une confidentialité sur l’ensemble complet de la chaîne tout en restant compatible avec RingCT.

FCMP++ est actuellement testée à travers un beta stressnet lancé ce mercredi pour tester la robustesse du protocole, identifier les bugs et vérifier que les gains de confidentialité ne dégradent pas la scalabilité du réseau.

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Bitcoin et Monero, deux approches différentes de la confidentialité

Bitcoin n’est pas anonyme, mais pseudonyme. C'est-à-dire que toutes les transactions sont visibles publiquement, sans être directement liées à une identité tant qu’aucun lien n’est établi entre une adresse et une personne.

Pour limiter cette exposition, les utilisateurs peuvent recourir à plusieurs pratiques, telles que ne pas réutiliser leurs adresses, utiliser le Lightning Network ou Liquid, passer par des CoinJoin ou des PayJoin.

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Monero adopte une logique différente. Là où Bitcoin part d’un registre transparent auquel l’utilisateur peut ajouter des couches de confidentialité, Monero masque les transactions par défaut.

Les montants, les destinataires et l’origine des fonds sont conçus pour être difficiles à observer directement, ce qui en fait un protocole plus protecteur de la vie privée de ses utilisateurs.

C’est ce qui explique son statut particulier, y compris chez certains bitcoiners maximalistes. Bitcoin reste l’actif de référence pour la robustesse monétaire, la décentralisation et la résistance à la censure, tandis que Monero conserve un rôle complémentaire lorsque la confidentialité financière devient prioritaire.

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Sources : Monero Github, FCMP++

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