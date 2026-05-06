Cette société française revend plus de 1 000 Bitcoins face à la chute de ses revenus

La société française Sequans a réduit de moitié sa trésorerie en Bitcoin (BTC), face à des revenus qui ont chuté. Ces ventes s’inscrivent dans une tendance de fond pour l’écosystème.

La société Sequans vend la moitié de ses Bitcoins pour financer ses opérations

En juillet 2025, Sequans avait levé 384 millions de dollars pour lancer une Bitcoin Treasury. À ce moment, les trésoreries en Bitcoin explosaient, alors que le cours de la cryptomonnaie dépassait les 110 000 dollars. Mais depuis, le marché s’est sévèrement contracté, conduisant à de nombreux échecs pour les trésoreries en BTC.

Cette semaine, Sequans annonce une vente importante : 1 025 BTC ont été cédés au premier trimestre 2026. Au cours actuel, cela correspond à une somme de 83,3 millions de dollars. L’entreprise avait également vendu 970 BTC au 4e trimestre 2025. Elle ne conserve désormais plus que 1 114 BTC, selon ses derniers résultats financiers.

Au 30 avril 2026, la Société détenait 1 114 bitcoins d’une valeur de marché de 84,9 millions de dollars, dont 817 bitcoins (62,3 millions de dollars) nantis en garantie des 35,9 millions de dollars restants de dette convertible.

Cette vente de Bitcoin survient alors que le chiffre d’affaires de Sequans a reculé de 24,8 %, avec une perte opérationnelle de 50,5 millions de dollars. Initialement, Sequans avait pour but d’acquérir rapidement 3 000 BTC, en tant que réserve de valeur à long terme. Sa stratégie semble par ailleurs avoir déçu les investisseurs : elle a perdu 94 % de sa valeur depuis son pic de juillet 2025 :

L’enthousiasme pour l’action de Sequans (SQNS) a été de courte durée

Une tendance de fond dans l’écosystème ?

Sequans n’est pas la seule à rencontrer des difficultés. De nombreuses sociétés de trésorerie ont dû nettement réduire la voilure, une fois que l’enthousiasme de l’été 2025 a diminué. La chute considérable du cours du BTC au 3e trimestre de la même année a enterré bon nombre d’ambitions.

Cette semaine, c’est le géant Strategy qui a aussi semblé vaciller. Pour la toute première fois de sa carrière, Michael Saylor envisage la vente de Bitcoin. La symbolique est forte : l’entreprise, avec ses 818 334 millions de BTC, est devenu un exemple de « steady hands » pour les investisseurs.

👉 Pour en apprendre plus – Strategy envisage de vendre du Bitcoin (BTC) – Michael Saylor souhaite « vacciner » le marché

Ce repli des sociétés de trésorerie n’est cependant pas surprenant. Il consistait souvent en un pari risqué, destiné à soutenir artificiellement certaines entreprises en difficulté. Le bear market aura donc fait le tri.

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Source : Sequans

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