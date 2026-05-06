Strategy envisage de vendre du Bitcoin (BTC) — Michael Saylor souhaite « vacciner » le marché

Après avoir annoncé 14,46 milliards de dollars de pertes latentes pour Strategy au premier trimestre, Michael Saylor a émis l'hypothèse d'une vente de Bitcoin. Cette situation est-elle vraiment surprenante ?

Strategy envisage sérieusement de vendre du Bitcoin

Et si Strategy vendait une partie de ses 818 334 bitcoins ? Voilà l’éventualité qu’a reconnue Michael Saylor lors de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise. Il faut dire qu’avec la chute du BTC, Strategy enregistre une perte nette de 12,54 milliards de dollars pour le 1er trimestre 2026, incluant une perte latente de 14,46 milliards de dollars sur sa trésorerie Bitcoin.

En conférence de présentation sur X, Michael Saylor a ainsi expliqué que cette potentielle vente à venir servirait à « vacciner le marché » :

Nous allons probablement vendre une partie du Bitcoin pour financer un dividende, histoire de vacciner le marché et de montrer que nous l'avons fait.

Cette déclaration est d’ailleurs tellement surprenante (comprenez l’ironie), que le prix du Bitcoin n’a pas réagi, affichant 81 650 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 0,9 % sur 24 heures. Pour sa part, le titre MSTR a même progressé de 1,69 % par rapport à la journée de lundi, et ce, malgré une légère baisse en séance. Cette éventualité était donc déjà inscrite dans les cours, alors que l’action s’échange aujourd’hui à 186,9 dollars, en baisse de 65,58 % depuis son plus haut historique (ATH) :

Cours de l'action MSTR en données hebdomadaires

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Si cette vente n’est pas encore faite, rappelons tout de même qu’il y a maintenant plus d’un an que nous soulignons que le modèle de Strategy n’est pas tenable, en dépit de l’optimisme de façade de son fondateur, qui appelait pourtant à ne jamais vendre de BTC :

Historique de tweets de Michael Saylor

Pour financer son insatiable faim, Strategy a, au départ, émis d’importantes obligations, tout en inondant le marché de nouvelles actions MSTR, ce qui a eu pour effet de diluer la position de ses actionnaires dans un mécanisme comparable à l’inflation des monnaies fiduciaires.

Par la suite, Strategy s’est tournée vers un modèle d’actions préférentielles, à l’image du STRC, qui propose de généreux dividendes. Seulement voilà, ce dividende, il faut bien le payer. Dès lors, nous alertions sur le fait qu’en ce qui concerne l’activité concrète de la société, à savoir la vente de logiciels d’entreprise, les chiffres en stagnation depuis des années laissaient planer le doute sur une capacité à maintenir le modèle à long terme.

Malgré ses critiques du système financier, la solution était alors toute trouvée pour Michael Saylor : lever encore plus de dettes pour créer une réserve de dollars, afin de payer lesdits dividendes. Entre-temps, notons que l'entreprise était aussi revenue sur ses promesses, en modifiant ses règles d'émission d'actions en août 2025.

Après avoir soutenu qu'il ne vendrait pas de bitcoins et insulté un interviewer qui remettait son modèle en cause, l'entrepreneur tentera maintenant de nous expliquer pourquoi une vente de BTC serait profitable à Strategy :

Vous achetez du Bitcoin à crédit, vous le laissez s’apprécier, puis vous vendez du Bitcoin pour payer le dividende.

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Concernant cette position qui s’apprécie, Strategy n’est aujourd’hui qu’en bénéfice latent de 8,1 % sur ses avoirs en BTC, compte tenu d’un prix moyen d’acquisition unitaire de 75 537 dollars. Certes, cette position devrait largement se valoriser à long terme au regard de toutes les qualités de Bitcoin, mais il convient tout de même de s'interroger sur la pertinence de toute cette opération. Derrière le marketing bien huilé, Michael Saylor pourrait en réalité être pris dans l'engrenage d'un piège qu'il a lui-même créé.

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Sources : X, TradingView

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