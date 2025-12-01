Strategy lance une réserve de 1,44 milliard de dollars — Est-ce un aveu d’échec sur sa stratégie Bitcoin ?

Pour payer les dividendes de sa dette, Strategy a mis en place une réserve de 1,44 milliard de dollars. Sommes-nous là face à une tentative désespérée d’éloigner le spectre d’une vente de bitcoins ?

Strategy annonce une réserve de dollars

Ce lundi, Strategy a réalisé une double annonce, d'abord en indiquant avoir acquis 130 nouveaux bitcoins pour monter sa réserve à 650 000 unités, mais surtout, en dévoilant la mise en place d'une réserve de dollars.

La nouvelle peut prêter à sourire, tant le fondateur de Strategy, Michael Saylor, s'est évertué à vanter la force de Bitcoin (BTC) ces dernières années. Pourtant, nous avons pu mettre en garde à plusieurs reprises sur les leviers utilisés pour accumulant autant de BTC. Entre levée de dette et dilution du nombre d'actions, ces mécanismes ne sont pas sans rappeler l'impression monétaire des Banques centrales, une philosophie ironiquement critiquée par les bitcoinners.

Depuis près de 2 mois, le cours du Bitcoin s'est retourné à la baisse et cela s'inscrit dans un contexte de plus en plus difficile à assumer pour Strategy. Entre autres, S&P Global a exprimé des doutes sur la capacité de l'entreprise à maintenir durablement son modèle et a de ce fait dégradé la note de sa dette. En parallèle, MSCI réfléchit à l'éventualité de retirer le titre de ses indices financiers, au motif que les Digital Assets Treasuries (DAT) s'apparentent à des fonds d'investissement.

Ce matin, nous revenions aussi sur l'éventualité selon laquelle Strategy pourrait être amenée à vendre une partie de ses avoirs en bitcoins, sous certaines conditions, notamment afin de pouvoir payer les dividendes de ses actions préférentielles.

La nouvelle d'une réserve de dollars apparaît donc comme une tentative de rassurer le marché, au regard de tout le bruit qui entoure actuellement l'entreprise. En l'occurrence, le montant initial de ladite réserve porte sur 1,44 milliard de dollars.

Là encore, l'entreprise a eu recours à l'impression de nouvelles actions MSTR pour lever ce montant :

Strategy a annoncé aujourd'hui la constitution d'une réserve en dollars américains de 1,44 milliard de dollars afin de garantir le versement des dividendes sur ses actions privilégiées et des intérêts sur sa dette en cours. Cette réserve a été alimentée par le produit de la vente d'actions ordinaires de catégorie A dans le cadre du programme d'offre publique sur le marché de Strategy.

Ainsi, l'idée est de couvrir un an de dividendes, avec comme objectif de porter cette capacité à 24 mois au minimum.

Pour Michael Saylor, cette mesure doit permettre « de mieux faire face à la volatilité des marchés à court terme » et en concrétisant la vision de Strategy d'être « le premier émetteur mondial de crédit numérique ».

Dans les faits, cela peut surtout être vu comme une manière de reporter le problème, et par extension, une éventuelle vente de BTC, alors que Strategy réalisait moins de 115 millions de dollars de chiffres d'affaires au 3e trimestre sur son activité historique de logiciels.

À titre de comparaison, ses actions préférentielles STRC engendrent à ce jour près de 325,47 millions de dollars de dividendes par an.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle émission d'actions MSTR pour financer le projet porte « l'inflation » du titre à 22 % depuis le début de l'année 2025.

Source : Strategy

