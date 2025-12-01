Le CEO de Strategy envisage la possibilité de vendre du Bitcoin pour payer les dividendes

La baisse actuelle du Bitcoin ne fait pas les affaires des Digital Asset Treasuries (DAT) spécialisées dans l’accumulation de la plus emblématique des cryptomonnaies. Une réalité qui pousse même le PDG du leader Strategy à envisager de vendre une part de ses BTC pour payer les dividendes de ses actionnaires.

Strategy n'a rien à voir avec un « Ponzi hyper dilutif »

La baisse actuelle du marché des cryptomonnaies impose un véritable stress test grandeur nature pour le secteur des Digital Asset Treasuries (DAT), dont le développement a enregistré une accélération sans précédent depuis le début de l'année.

En effet, ces entreprises cotées en bourse devenues des spécialistes de l'accumulation crypto — avec des montages financiers parfois (très) bancals — se retrouvent en bien mauvaise posture face à des actionnaires en quête de rendements augmentés à l'aide de ratios de détention par action (mNAV) supposément attractifs.

✍️ Liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Une réalité face à laquelle le CEO du leader Strategy, Phong Le, se veut toutefois rassurant lors d'une récente intervention au micro du podcast What did Bitcoin. En effet, il explique comment son entreprise, et ses 648 870 BTC actuellement en stock, n'ont rien à voir avec le « Ponzi hyper dilutif » issu de la « gymnastique mentale » de certains observateurs.

Comme nous avons initié les gens à la dette adossée au Bitcoin, maintenant nous les initions au crédit adossé au Bitcoin, et on ne fait que commencer. Je pense que, dans un avenir prévisible, on parle encore de 40 % à 50 % de rendement annualisé sur une période de 4 ou 5 ans. Phong Le

Serait-ce une manière de rassurer, face à l'importante baisse de son action MSTR de presque 60 % depuis son sommet de juillet dernier ? La question se pose, d'autant plus suite à la perspective de sa possible exclusion des indices Nasdaq 100 et MSCI USA au début de l'année prochaine.

L'action MSTR de Strategy enregistre une baisse importante sur les derniers mois

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Vendre du Bitcoin pour payer les dividendes

Une situation délicate largement accélérée par la baisse actuelle du cours du BTC, de retour sous les 90 000 dollars en ce début de semaine. L'occasion de s'interroger une nouvelle fois sur la possibilité de voir Strategy se mettre à vendre du Bitcoin, malgré le récent démenti de Michael Saylor.

Un cas de figure qui apparaît désormais très clairement comme envisageable, selon Phong Le, mais uniquement dans le cadre d'un dernier recours.

On peut vendre du Bitcoin et on le ferait si on devait financer les dividendes quand la mNAV passe sous 1x. Ce serait un dernier recours : mathématiquement correct, mais narrativement délicat. Phong Le

🗞️ Strategy pourrait être exclue des indices Nasdaq 100 et MSCI USA — Pourquoi et pour quelles conséquences ?

Le problème ? Cette valeur mNAV se trouve déjà sous le niveau de 1x depuis le 12 novembre, selon les données du site Strategy Tracker. C'est-à-dire presque exactement au moment où des soupçons de vente de BTC sont apparus sur les réseaux, suite à une série de transferts opérés par Strategy.

Le mNAV de Strategy évolue sous le niveau de 1x

Comme ne manque pas de le mentionner Phong Le, l'annonce officielle d'une procédure de vente de Bitcoin pourrait voir un impact psychologique important sur le marché. Il se veut toutefois rassurant en expliquant que « si Bitcoin fait mieux que le S&P 500, Strategy gagne ».

Nouveau problème : le BTC affiche une baisse de 10 % sur l'année écoulée, contre 13 % de hausse pour le S&P 500.

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Sources et image de couverture : What did Bitcoin, Strategy Tracker

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.