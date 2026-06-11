Bitcoin : les whales ont profité massivement du creux à 60 000 dollars

Pendant que le Bitcoin plongeait de 71 000 à 60 000 dollars il y a quelques jours, alors qu'une partie des particuliers cédaient à la panique… beaucoup de whales ont racheté. Selon CryptoQuant, plus de 11 400 BTC ont quitté les plateformes d'échange en cinq jours, direction des cold wallets.

De multiples facteurs au décrochage du Bitcoin

La chute a été brutale, mais tout le monde n'a pas vendu. En ce début du mois de juin, le Bitcoin a perdu plus de 15 % en quelques jours, passant de 71 000 dollars à un plancher autour de 60 000 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2024, avec un point bas à 59 750 dollars sur Coinbase le vendredi 5 juin.

Les raisons de cette dégringolade sont multiples. D'abord, l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran, encore alimentée mardi soir par l'annonce de Donald Trump qu'un hélicoptère Apache de l'armée américaine avait été abattu au-dessus du détroit d'Ormuz : le S&P 500 a perdu jusqu'à 2,7 % en séance, et la capitalisation totale du marché crypto est retombée à 2 193 milliards de dollars.

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Ensuite, les institutionnels ont fui : les ETF Bitcoin au comptant américains ont encaissé 4,4 milliards de dollars de retraits nets sur treize séances consécutives entre le 15 mai et le 3 juin, leur plus longue série de décollecte depuis leur lancement, dont 3,3 milliards pour le seul IBIT de BlackRock. Selon Michael Saylor, cela est accentué par les besoins de liquidité pour les nombreuses IPOs à venir…

Ajoutez à cela un rapport sur l'emploi américain plus solide que prévu, qui a douché les espoirs de baisse des taux de la Fed, sans oublier un tremblement de terre dans le marché : Strategy a vendu du Bitcoin pour payer ses dividendes, une première depuis la chute de FTX en 2022. Résultat, plus de 1,1 milliard de dollars de positions liquidées en 24 heures le 3 juin.

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Les whales absorbent la panique

Mais quand on regarde les données on-chain, on lit aussi autre chose. Selon une analyse publiée sur CryptoQuant par l'analyste Woominkyu, ce sont d'abord de vieux portefeuilles inactifs depuis longtemps qui ont déclenché la baisse : les 2 et 3 juin, ils ont déposé une quantité massive de BTC sur les plateformes d'échange pour les vendre. L'indicateur Inflow CDD, qui mesure justement l'ancienneté des coins déposés sur les plateformes, a explosé à un pic de 2,16 million, signe que des détenteurs de longue date prenaient leurs profits.

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Sauf que ces BTC bradés ont immédiatement trouvé preneur. « Au creux entre 60 000 et 61 000 dollars, l'Exchange Whale Ratio a bondi à 61,6 %, ce qui prouve que les whales ont complètement dominé l'activité d'achat et absorbé la panique », assure Woominkyu.

Cela signifie que ce sont les whales qui ont racheté en grande majorité, pendant que les particuliers vendaient dans la panique, les plus gros portefeuilles rachetaient tout. Par la suite, sur les cinq jours suivants, les whales ont retiré 11 422 BTC des plateformes d'échange, soit environ 700 millions de dollars, pour les placer en cold wallet. Le Bitcoin s'échange actuellement autour de 61 400 dollars, toujours sous pression.

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