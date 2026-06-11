Baisse du Bitcoin et de l'or - La faute à SpaceX et aux prochaines IPO d'Anthropic et OpenAI ?

Le succès rencontré par l’introduction en bourse imminente de SpaceX serait-il en train de plomber tous les marchés en captant la quasi-totalité des liquidités disponibles ? Possible, selon certains analystes qui y voient une explication de la baisse actuelle du Bitcoin et de l’or.

IPO de SpaceX : un aspirateur à liquidités de marché

Difficile de ne pas entendre parler de la prochaine introduction en bourse de SpaceX - fleuron de l'aérospatiale du milliardaire Elon Musk - programmée pour la fin de semaine et sa valorisation exceptionnelle estimée à environ 1 800 milliards de dollars qui pourrait en faire la plus importante IPO de l’histoire.

Une opération déjà considérée comme 4 fois sursouscrite, avec la perspective d'atteindre la somme record de 250 milliards de dollars au lieu des 75 milliards de dollars initialement prévus. De quoi exciter les investisseurs, au point de les voir déserter d'autres marchés actuellement en perte de vitesse, comme les cryptomonnaies et les métaux précieux.

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En effet, alors que SpaceX débarque au Nasdaq ce vendredi, le cours de l'or (XAU) vient d'enregistrer une nouvelle baisse de 4,3 % sur la journée d'hier qui efface désormais la totalité de ses gains enregistrés depuis le début de l'année, incluant son dernier plus haut historique à 5 450 dollars.

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De son côté, le Bitcoin tente toujours de résister à l'appel des 60 000 dollars, suite à sa baisse de 15 % sur les deux dernières semaines, mais également à la perspective d'un bottom du BTC qui pourrait aller chercher le niveau des 50 000 dollars.

Doit-on y voir un lien direct à l'IPO de SpaceX ? Possible. D'autant plus si l'on ajoute à cette équation les introductions en bourse imminentes des deux géants de l'IA, Anthropic et OpenAI, qui pourraient bien prolonger cette situation.

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Il faut bien trouver les milliards de dollars pour l'IPO de SpaceX

De quoi motiver le célèbre Jim Cramer, plus connu sous le nom « inverse Cramer » pour sa capacité à prédire l'opposé de ce qui va arriver, à analyser ce moment sur le réseau X en expliquant comment les investisseurs liquident actuellement certaines de leurs positions pour investir dans SpaceX, qu'il s'agisse du Bitcoin et de l'or, mais également des actions de Nvidia (-6 %) ou d'Apple (-7 %) sur la dernière semaine.

Un état des lieux confirmé par le responsable mondial du trading OTC pour la société crypto GSR, Spencer Hallarn, qui explique que « les cryptomonnaies servent de financement pour une grande partie de ces opérations, car les 75 milliards de dollars nécessaires pour cette introduction en bourse doivent forcément venir de quelque part ».

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Il faut bien admettre que SpaceX offre des montants à la hauteur des ambitions de ses investisseurs, avec une part de 30 % de ses actions d'IPO réservées aux investisseurs particuliers. De quoi alimenter le succès des marchés pré-IPO développés dans le secteur crypto par des plateformes comme Hyperliquid, mais également Kraken et Binance.

Une autre raison de voir les liquidités internes au marché crypto se diriger vers ces options boursières.

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Sources : Reuters, Jim Cramer

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