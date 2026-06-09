Entrée en bourse imminente pour OpenAI ? L'entreprise derrière ChatGPT a déposé son dossier

C'est désormais chose faite, OpenAI a officiellement déposé un dossier en vue de son éventuelle entrée en bourse. Alors que tout s'accélère du côté de la concurrence, où en est l'entreprise dans ce processus ?

OpenAI se prépare pour une entrée en bourse

OpenAI, SpaceX, Anthropic ; presque pas un jour ne passe sans que nous parlions de l’une de ces trois entreprises, dont l’introduction en bourse est largement attendue. Concernant SpaceX et Anthropic, cela a été officialisé la semaine dernière, tandis que chacune a révélé le dépôt de son propre formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Lundi, c’est OpenAI, qui a pour sa part donné plus de détails vis-à-vis de son Initial Public Offering (IPO) :

Nous avons récemment soumis un S-1 confidentiel. Nous nous attendons à ce qu'il soit divulgué, nous l'annonçons donc simplement. Nous n'avons pas encore décidé du calendrier ; cela pourrait prendre un certain temps, car il y a des choses que nous voulons faire et qui sont probablement plus faciles en tant que société privée. Mais c'est un ensemble complexe d'arbitrages et cela nous donne l'option d'entrer en bourse plus tôt si cela s'avère être le meilleur choix.

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Au-delà de cette officialisation, le ton employé dans cette déclaration est intéressant à analyser. Et pour cause, il pourrait suggérer qu’OpenAI craint que ses concurrents prennent trop d’avance en matière de capitaux réunis lors de leurs IPO respectives et que le choix d’entrée en bourse serait une manière de ne pas se laisser distancer.

Ce ne sont que des suppositions, mais nous voyons là qu’une certaine hésitation est à l’œuvre, dans laquelle l'IPO est une option, mais pas une fin en soi. D’ailleurs, nous avons eu l’exemple récemment où un dépôt de formulaire S-1 n’était pas nécessairement gage d’une entrée en bourse imminente. Dans l’écosystème crypto, Kraken et Grayscale ont ainsi fait le choix de mettre en pause leur introduction en bourse, au regard des conditions actuelles du marché. De son côté, Ledger a aussi freiné la procédure, bien que le dépôt d’un formulaire par le passé reste à définir.

Quoi qu’il en soit, de grands travaux semblent à l’œuvre du côté d’OpenAI. Dimanche, le Financial Times citait les déclarations d’une douzaine d’employés « actuels et anciens », selon lesquels il serait question de transformer ChatGPT en une super-application, notamment optimisée pour le codage et les agents IA.

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Plus largement, cette transformation amènerait de nouvelles sources de revenus, tandis qu’OpenAI serait sous pression pour atteindre la voie de la rentabilité. Ainsi, le chatbot que nous connaissons tous serait une porte d’entrée vers d’autres produits de l’entreprise, notamment capables d’optimiser des tâches du quotidien, telles que l’agenda ou diverses réservations.

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Sources : X, Financial Times

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