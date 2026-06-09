Introduction en bourse de SpaceX - Ces salariés qui vont faire fortune avec leurs actions

L’introduction en bourse de la société d’exploration spatiale d’Elon Musk, SpaceX, s’annonce comme historique, avec une valorisation estimée à 1 800 milliards de dollars. De quoi permettre à certains de ses salariés en possession d’actions d’accéder à de véritables fortunes, au point d’en faire des millionnaires.

SpaceX : une IPO historique programmée au 12 juin

Les marchés boursiers américains se préparent à une vague d'introductions en bourse imminentes aux montants astronomiques, avec les géants du secteur de l'IA Anthropic (Claude) et OpenAI (ChatGPT), mais surtout l'IPO annoncée comme historique de la société d'exploration spatiale, SpaceX.

Et pour cause, la valorisation annoncée de l'entreprise d'Elon Musk approche les 1 800 milliards de dollars, soit une place assurée dans le top 10 actuel des actifs les plus valorisés du monde duquel le Bitcoin vient de se faire récemment expulser à la 14e place.

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Une situation qui devrait permettre à Elon Musk de voir l'estimation de sa fortune personnelle franchir le cap des 1 000 milliards de dollars, mais cela concerne aussi les employés de SpaceX dont certains pourraient bien accéder au statut millionnaire, selon un récent article du Wall Street Journal.

En effet, de nombreux membres du personnel - actuel ou passé - de ce fleuron de l'aérospatiale détiennent des participations dans l'entreprise, parfois obtenues depuis une époque où chaque action était estimée à tout juste quelques dollars, alors que son prix devrait être fixé à 135 dollars lors de son IPO programmée au 12 juin.

Et même s'ils ne pourront bien évidemment pas tout revendre d'un coup dès l'introduction en bourse, pour des raisons évidentes de risque de baisse du marché, certains pourront tout de même commencer à en céder de petites quantités à partir du mois de juillet.

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Ces salariés qui vont accéder à de véritables fortunes

Dans le cadre de cette IPO record, les journalistes du Wall Street Journal ont pris le temps d'aller à la rencontre de certains salariés de SpaceX détenant des participations significatives dans l'entreprise, comme par exemple un ancien ingénieur parti habiter en Italie il y a quelques années suite à l'achat d'un hôtel qu'il a rénové.

Un homme visiblement heureux, puisque les actions obtenues il y a des années dans le cadre de son emploi représentent désormais un montant supérieur à 28 millions de dollars au prix de l'IPO prévu de SpaceX. De quoi lui permettre d'aider la ville où il habite à évoluer vers un système de chauffage plus écologique, car il explique ne pas vouloir « mourir avec un tas d'argent à la banque ».

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Un cas parmi des milliers d'employés recensés qui vont pouvoir accéder plus simplement aux fortunes qu'ils détiennent dans SpaceX, pas seulement parmi les ingénieurs et autres cols blancs, mais également pour des techniciens ou des membres du personnel travaillant sur les deux sites de SpaceX, en Californie et au Texas.

C'est par exemple le cas de cette officier de marine qui a participé à la récupération des débris de fusée au large de la Floride durant deux années, et qui a pris le risque de placer 10 % de ses revenus en plus de sa participation dans SpaceX. De quoi lui permettre d'envisager le rachat de l'entreprise de réparation où elle travaille actuellement comme marin.

Et que dire de cet immigré mexicain qui a intégré l'entreprise e, 2015 sans même en connaître le nom et qui, au fil des années et de la hausse de sa valorisation, a pu acheter des propriétés au Texas et développer une petite entreprise familiale, en conservant l'équivalent de 800 000 dollars en actions, au prix de l'IPO.

Il ne reste plus qu'à attendre de voir comment va évoluer cette introduction en bourse imminente...

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Source : WSJ

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