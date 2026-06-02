SpaceX et Anthropic déposent officiellement leur dossier pour leur introduction en bourse

Alors que tout ne semble plus qu'une question de jours pour leur introduction en bourse, SpaceX et Anthropic ont officiellement déposé leur dossier à la SEC. Nous faisons le point.

Les IPO d'Anthropic et de SpaceX approchent à grands pas

C'est désormais officiel : après des semaines d'attente, la procédure est bel et bien dans la dernière ligne droite pour SpaceX et Anthropic, qui ont déposé leur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de leur introduction en bourse à venir.

Concernant Anthropic, ce dépôt a été effectué de manière confidentielle, comme l’a révélé l’entreprise dans un bref communiqué lundi :

Aujourd'hui, Anthropic, PBC a déposé confidentiellement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine un projet de déclaration d'enregistrement (formulaire S-1) en vue d'une introduction en bourse de ses actions ordinaires. Cette démarche nous permet d'entrer en bourse une fois l'examen de la SEC terminé. La réalisation de cette introduction en bourse dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs. Le nombre d'actions offertes et leur prix n'ont pas encore été fixés.

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Pour SpaceX, le dépôt s'est en revanche fait de manière publique, au moyen d'un long dossier de 280 pages. Dans son prospectus, l’entreprise revient sur quelques faits saillants, notamment ses plus de 650 vols, dont plus de 85 % impliquent au moins un propulseur réutilisé. Pour Starlink, le produit compte environ 10,3 millions de clients, tandis que sa division IA, incluant X, regroupe 550 millions d’utilisateurs mensuels.

Parmi les grands acteurs de la finance traditionnelle participants à cette Initial Public Offering (IPO), nous retrouvons les noms habituels, incluant par exemple Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, UBS, Barclays ou bien Wells Fargo, pour ne citer que quelques exemples.

Au total, un montant record de 75 milliards de dollars devrait être levé, pour une valorisation attendue autour de 1 800 milliards de dollars. Par ailleurs, notons aussi que 5 % des actions mises en jeu dans cette opération ont été réservées pour des employés, des partenaires commerciaux et leur entourage, le tout sans période de blocage.

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Dernièrement, la date du 12 juin avait été annoncée en vue de cette IPO, et tous les voyants semblent désormais au vert.

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Sources : Anthropic, SEC

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