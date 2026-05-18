Il est désormais possible de s'exposer à l'IPO de SpaceX avec Hyperliquid

Alors que l'introduction en bourse de SpaceX approche à grands pas, il est désormais possible de s'exposer à sa pré-IPO sur Hyperliquid. Que faut-il savoir sur cette nouveauté ?

SpaceX débarque sur Hyperliquid, mais attention

Sous réserve de staker au moins 500 000 tokens HYPE sur le mainnet d’Hyperliquid, il est possible à de déployer une multitude de contrats perpétuels sur HIP-3. Cela a constitué l’une des mises à jour majeures de l’exchange décentralisé, qui s’inscrit aujourd’hui à l’avant-garde de la tokenisation d’actifs du monde réel.

Dans ce contexte, il est à présent possible de s’exposer à la pré-IPO de SpaceX directement sur Hyperliquid. En effet, l’entreprise Trade.xyz a lancé ce matin un contrat perpétuel SPCX-USDC à un prix de référence initial de 150 dollars par action, et ce même contrat s’échange à présent à plus de 200 dollars lors de l’écriture de ces lignes :

SPCX est un marché pré-IPO reflétant le prix implicite du marché par action des titres ordinaires de Space Exploration Technologies Corp. SPCX a été lancé à 150 $ avec une capitalisation boursière initiale de référence de 1 780 milliards de dollars, basée sur un nombre entièrement dilué de 11,87 milliards d’actions.

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Alors que SpaceX fait partie des Initial Public Offering les plus attendues, ce produit offre un moyen intéressant de s’exposer sur le succès ou non de cette future introduction en bourse.

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Toutefois, la prudence reste de mise. Et pour cause, il s’agit de rappeler les dernières mises en garde d’Anthropic, qui alertait que sans inscription à son livre de comptes interne, l’ensemble du pré-market de sa future action ne valait rien.

Soulignons au passage qu'il ne s'agit d’ailleurs pas de véritables actions SPCX. De plus, un pop-up adresse un avertissement aux utilisateurs d’Hyperliquid lorsqu’ils se rendent pour la première fois sur le nouveau contrat perpétuel de la pré-IPO de SpaceX :

Vous consultez des marchés déployés indépendamment par un tiers et non permissionnés sur Hyperliquid. Ces marchés sont mis en avant en fonction de l'activité sur la blockchain et ne sont ni examinés, ni vérifiés, ni approuvés. Négocier sur ces marchés peut comporter des risques accrus, notamment une faible liquidité, une forte volatilité, une documentation incomplète et un risque de liquidation plus élevé. Il est essentiel d'évaluer soigneusement les risques et de bien comprendre le fonctionnement de chaque marché avant de vous engager.

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Quoi qu'il en soit, le cas de SpaceX crée de l'engouement, et ce, en particulier chez les géants de la finance traditionnelle. En effet, le média The Information a rapporté ce week-end que BlackRock pourrait investir un montant compris entre 5 et 10 milliards de dollars.

En attendant, rendez-vous le 12 juin pour ce qui semble être la date d'introduction officielle de SpaceX au Nasdaq.

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Source : X

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