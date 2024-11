Elon Musk devient l'homme le plus riche de l'histoire

Personne n’a jamais été aussi riche qu’Elon Musk. C’est ce que montre l’indice de Bloomberg, qui piste en temps réel les plus grandes fortunes mondiales. Selon la publication, le milliardaire pèse désormais 348 milliards de dollars, soit 10 milliards de dollars de plus qu’en novembre 2021, date de son précédent record.

Même si l’on ajuste le record des précédentes grandes fortunes à l’inflation, par exemple celle de John Rockefeller, Elon Musk reste en tête. L’homme a accumulé ses avoirs via la présidence de plusieurs grandes entreprises, dont Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) ainsi que xAI.

