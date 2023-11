Pas de cryptomonnaie chez Tesla, SpaceX et X – Elon Musk n’en veut pas

Cette semaine, la startup d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, a annoncé la sortie d’un nouveau Chatbot : Grok. Pensé comme un sérieux concurrent à ChatGPT, il est pour l’instant disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Et comme tout projet portant le nom du milliardaire, il fait parler de lui.

xAI n’est aucunement lié à une cryptomonnaie, mais cela n’a pas empêché quelques « degens » de faire pumper le cours du token XAI Corps (XAI). La cryptomonnaie, qui n’a pas d’autre intérêt que de partager le nom de l’entreprise d’Elon Musk, a ainsi pris +175% en 24h, suite au tweet d’annonce :

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.

In some important respects, it is the best that currently exists.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023