Le DOGE dans l’espace : c’était le projet de SpaceX annoncé par Elon Musk en 2021. Financée par du Dogecoin, la navette permettra de lancer un satellite lunaire, et son lancement approche selon plusieurs sources.

La mission DOGE-1 lancée en novembre prochain ?

Bien qu’Elon Musk se soit montré plus discret en ce qui concerne le Dogecoin (DOGE) ces derniers mois, le projet lancé il y a maintenant deux ans a suivi son cours. Pour rappel, il s’agissait de financer une mission lunaire grâce au memecoin, et de mettre en orbite un satellite d’analyses. L’initiative était symbolique : elle permettait notamment d’introduire la cryptomonnaie en tant qu’« unité de compte pour des activités lunaires dans le secteur spatial ».

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Initialement prévu en 2022, le lancement avait été repoussé, à cause de délais affectant la mission Nova-C de Space X. Mais selon des sources citées par Bitcoin Sistemi et BitFinanzas, on en sait maintenant plus sur le lancement de DOGE-1. Il serait prévu entre le 15 et le 20 novembre prochain.

Élaborée en collaboration avec Geometric Energy Corporation (GEC), la mission permettra de placer un satellite de type cubesat en orbite de la lune, pour collecter des données lunaires et spatiales. Si Elon Musk parle de « première crypto dans l’espace », il s’agit donc bien d’une mission classique de collecte de données, qui n’est liée à DOGE que par son nom et son financement.

👉 Ne manquez pas notre guide – Comment acheter du Dogecoin (DOGE) en 2023 ? La crypto préférée d’Elon Musk

Découvrir Zengo

Le cours du DOGE en range depuis le début du mois

Le cours du DOGE a brièvement réagi à la nouvelle, dépassant 0.077 dollar. Depuis le début du mois d’août, la cryptomonnaie évolue cependant dans un range compris entre 0,071 et 0,077 dollar, avec peu de mobilité :

Le cours du DOGE évolue peu depuis le début du mois d’août

De son côté, Elon Musk, se montre moins loquace qu’à l’habitude en ce qui concerne la cryptomonnaie. Mais ses liens avec le memecoin restent présents… Même de manière discrète. En juillet, le cours du DOGE avait ainsi bondi lorsque des rumeurs ont circulé sur un éventuel lien de la cryptomonnaie avec X (anciennement Twitter).

Prudence donc, d’autant plus que le cours du DOGE connaît comme les autres le bear market. Sur un an, son prix bouge peu, puisqu’il a baissé de 3%. On notera aussi que si le cours du Dogecoin n’est pas en ce moment volatil, les humeurs d’Elon Musk sont elles changeantes. Il faut donc garder en tête que le milliardaire n’a pas de lien officiel avec la cryptomonnaie, dont il se contente de faire la promotion.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Bitcoin Sistemi

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.