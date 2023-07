Alors que le marché des cryptomonnaies évolue dans un calme étonnant, le Dogecoin (DOGE) imprime une hausse de plus de 10% en 24 heures. La raison ? Toujours des rumeurs avec Elon Musk, qui a ajouté le logo du Doge au coté de celui de X (ex-Twitter) dans sa propre biographie sur le réseau social. On décrypte ça.

Le DOGE en hausse de 10%

Depuis quelques jours, le marché des cryptomonnaies est d'une stabilité presque étonnante. Sur les dernières 24 heures, la capitalisation totale a connu une légère hausse de 0,5%, avec une performance équivalente de +0,3% pour le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH).

Pourtant, un irréductible memecoin résiste et imprime une hausse de 10% sur cette même période. Le Dogecoin (DOGE) s'échange actuellement pour 0,083 dollar, grâce notamment à une nette progression de 18% sur les 7 derniers jours, en faisant l'un des actifs les plus performants du marché.

Comment expliquer cette hausse soudaine et à contre-courant ? Il ne faut pas aller très loin : Elon Musk. Comme vous le savez, le milliardaire et PDG de Twitter a annoncé récemment la fin du réseau social à l'oiseau bleu tel qu'on le connait depuis plus de 15 ans.

Fini « Twitter », faites désormais place à « X ». Pour le moment, rien de très nouveau, si ce n'est le nom de la marque et le logo. Néanmoins, on sait Elon Musk prêt à toutes les folies et les internautes s'imaginent déjà beaucoup de choses, tant que celles-ci peuvent profiter à leur cryptomonnaie préférée.

Revenons à notre actualité du jour. Un peu plus subtil qu'en début 2021, Elon Musk a simplement modifié la biographie de son propre compte Twitter en ajoutant le « X » de Twitter, accolé d'un « D » flanqué d'une petite barre, que l'on pourrait vraisemblablement définir comme le symbole du Dogecoin.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le symbole du memecoin se retrouve à cet endroit. En effet, l'historique entre Elon Musk et le Dogecoin est fort : d'une série de tweets en 2021 à une intégration en tant que monnaie sur Tesla, en passant par une modification temporaire du logo officiel du réseau social avec une image du Doge ; l'homme le plus riche du monde ne cache pas son amour pour cette cryptomonnaie.

Bref, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que la communauté remarque ce détail dans la biographie du patron de Twitter et que le memecoin en bénéficie. Néanmoins, avec une hausse de 10% en 24 heures, nous sommes loin des folies de 2021 où un simple tweet d'Elon Musk multipliait par 3 ou 4 le prix de l'actif en quelques heures.

Le nouveau patron de Twitter aurait-il perdu sa casquette de roi du Dogecoin ? Comme le dit le dicton, « à trop crier au loup, on finit par ne plus y croire ». Nul ne sait ce que nous prépare Elon Musk, mais il est certain que la communauté semble lassée des annonces sans fondement et des manipulations du marché. Enfin une preuve de maturité sur le marché des cryptos ? Affaire à suivre.

