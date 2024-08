X fait l’objet de 9 plaintes déposées dans 9 pays européens : l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, ainsi que la Pologne. Les dépôts ont été coordonnés par l’ONG autrichienne Noyb. Elle accuse le réseau social d’avoir utilisé les données de ses utilisateurs pour entraîner son modèle d’IA : Grok.

Or sans consentement des personnes concernées, une telle pratique est illégale. Noyb avait déjà porté plainte contre Meta (Facebook, Instagram) en juin dernier pour les mêmes raisons. C’est donc désormais X qui est visé. Racheté il y a environ 2 ans par Elon Musk, le réseau social fait usage d’une technologie d’intelligence artificielle également développée à l’initiative du milliardaire.

Mais en Union européenne, il est strictement interdit d’utiliser des données d’utilisateurs (messages, tweets, etc.) pour une autre technologie, sans demander un accord préalable :

« Twitter International/X a commencé à utiliser les données personnelles de plus de 60 millions d’utilisateurs en Union européenne et dans l’Espace économique européen sans leur consentement. »

