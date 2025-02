Pourquoi Elon Musk cherche-t-il à lever 44 milliards de dollars avec X ?

D’après un rapport de Bloomberg, Elon Musk entend lever 44 milliards de dollars avec X. Alors que ce montant est équivalent au prix auquel l’entrepreneur a racheté le réseau social, à quoi ces liquidités serviraient-elles ?

Elon Musk veut lever 44 milliards de dollars pour X

Selon Bloomberg, Elon Musk est en train de lever des fonds pour son réseau social X, et ce, à hauteur de 44 milliards de dollars. Si ce montant vous est étrangement familier, ce n’est pas anodin, puisqu’il est le même que la somme payée par l’entrepreneur pour racheter l’entreprise en 2022.

Aux dires de personnes proches du dossier restées anonymes, ces liquidités serviraient notamment à effacer une partie de la dette de X. Pour se faire une idée de l’importance de celle-ci, plusieurs banques, dont Morgan Stanley, Banque of America, Barclays, BNP Paribas et Société Générale, ont vendu 13 milliards de dollars de dettes du réseau social plus tôt ce mois-ci.

Outre cet assainissement des comptes, l’objectif d’un éventuel tour de table serait également de développer un système de paiements pour les utilisateurs directement via X, mais aussi de mettre l’accent sur les vidéos et l’intégration de l’intelligence artificielle Grok.

Déjà avant le rachat du réseau social par Elon Musk, Twitter était en difficulté et la crise a pris un autre tournant lorsque l’entrepreneur a licencié une grande partie des effectifs de l’entreprise et que de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme.

Depuis, le vent a l’air de tourner, et le soutien du dirigeant à Donald Trump pourrait raviver la confiance des investisseurs. Par exemple, Tesla a progressé de plus de 43 % en bourse depuis le 6 novembre dernier, et ce, malgré une baisse de 26 % depuis le plus haut historique du 18 décembre dernier.

Alors que toutes les entreprises de l’entrepreneur semblent vouées au succès, les années nous permettront de juger si X connaît un destin similaire.

Pour ce qui est de cette levée de fonds, nous devrions être rapidement fixés sur ses tenants et aboutissants.

