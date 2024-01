Il n'est désormais plus possible d'utiliser un NFT en tant que photo de profil sur X

Les utilisateurs de X (ex-Twitter) pouvaient jusque là utiliser des tokens non fongibles (NFT) en tant que photos de profils. Mais le réseau social vient d’enlever discrètement cette fonctionnalité. Un signe de plus qu’Elon Musk n’est plus amouraché du secteur des cryptomonnaies ?

