Elon Musk se moque des NFT, les fans de Bitcoin (BTC) adorent

Interrogé sur les NFTs au cours d'un podcast, Elon Musk s'est particulièrement moqué des projets dont les images « ne sont même pas stockées sur la blockchain ». Il n'en a pas fallu plus pour que les adeptes de Bitcoin (BTC) y voient une mise en lumière des fameux Ordinals. Est-ce le signe d'un changement de paradigme sur les NFTs ? On vous explique.

Elon Musk s'attaque aux NFTs...

L'inénarrable Elon Musk, connu pour ses sorties médiatiques parfois surprenantes, a de nouveau fait parler. Lors d'une récente apparition sur le podcast « The Joe Rogan Experience », diffusé le 31 octobre, il a moqué les tokens non fongibles (NFTs) en soulignant qu'il n'utilise même pas vraiment la blockchain :

« Le comique de la situation, c'est que le NFT n'est même pas sur la blockchain, c'est juste une URL vers le JPEG (l'image, ndlr). »

Le célèbre PDG de Tesla poursuit en expliquant que les projets de NFT devraient au moins encoder le fichier de l'image directement sur la blockchain. En effet, « si l'entreprise hébergeant l'image fait faillite, vous perdez l'image ».

Elon Musk is an on-chain maxi 👀pic.twitter.com/imC8eYvLtK — nft now (@nftnow) October 31, 2023

👉 Découvrez dès maintenant comment fonctionnent les tokens non fongibles (NFT)

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Et plaide en faveur des Ordinals de Bitcoin

Une critique qui aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter la ferveur des défenseurs de Bitcoin (BTC). Ironiquement, la communauté a vu dans cette critique d'Elon Musk, un plaidoyer indirect pour les Ordinals, aussi surnommés « les NFTs de Bitcoin ».

En effet, Ordinals est un protocole lancé en janvier dernier et dont la vocation est d’inscrire de manière permanente et immuable des données sur la blockchain Bitcoin. Pour faire simple, l'idée est d'associer le contenu que l'on veut stocker (ici, les images des NFTs) sur un satoshi, la plus petite unité de bitcoin.

Autrement dit, à l'inverse de ce qu'Elon Musk peut laisser entendre, les images sont bien stockées sur la blockchain et non pas sur un hébergeur tiers. De nombreux défenseurs des Ordinals ont répondu à cette intervention, dont Rohun « Frank » Vora, créateur des célèbres projets DeGods et y00ts :

« C'est pour cela que les Ordinals continueront de croître. C'est la solution la plus élégante à l'une des critiques les plus récurrentes des NFTs. »

Un développeur sur Ordinals, connu sous le pseudonyme « Leonidas », a même inscrit l'extrait de 19 secondes d'Elon Musk sur la blockchain Bitcoin, précisément au bloc 814 773.

Inscription Ordinals de l'intervention d'Elon Musk sur les NFTs, au block 814 773 de Bitcoin

👉 Pour approfondir, retrouvez notre guide complet sur les Bitcoin Ordinals et leurs différences avec les NFTs

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Des débats à nuancer

Bien que les Ordinals soient une solution pertinente à l'un des problèmes majeurs des NFTs, il convient de nuancer les propos d'Elon Musk. Dans la réalité, bien que cela soit rare, il est possible de stocker les images des NFTs directement sur la blockchain.

D'ailleurs, ce fut l'une des tendances les plus marquantes de l'année 2021 pour les NFTs. Des projets comme Art Blocks, Loot, Onchain Monkey ou encore Nouns ont connu un engouement exceptionnel car leurs métadonnées et leurs images sont justement stockés au sein d'Ethereum.

Alors pourquoi les développeurs de NFTs ne font-ils pas systématiquement cela ? Tout simplement car cela coûte extrêmement cher. Il est estimé qu'une collection de NFT totalement on-chain pouvait coûter plusieurs dizaines d'Ether (ETH) à créer lors du précédent bullrun.

👉 Dans l'actualité également : Rallye haussier de 18% sur le Bitcoin en octobre

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.