Que sont les Bitcoin Ordinals et en quoi se distinguent-ils des NFT ?

Pour faire simple, le protocole Ordinals permet d’inscrire de manière permanente et immuable des données sur la blockchain Bitcoin. Cela fonctionne un peu comme sur un cloud, mais tout y est décentralisé et transparent.

Derrière cette invention, on trouve Casey Rodarmor, un ancien développeur de Bitcoin Core. C’est sur Twitter qu’il a annoncé la finalisation du protocole Ordinals le 20 janvier 2023, un peu plus d’un mois après avoir réalisé la première inscription sur le réseau principal de Bitcoin.

Inscriptions are like NFTs, but are true digital artifacts: decentralized, immutable, always on-chain, and native to Bitcoin. 🧵 https://t.co/a4dK7zdITS

C’est bien beau tout ça, mais comment ça marche ? Comme vous le savez probablement, chaque Bitcoin est divisible en 100 millions d’unités appelées satoshis (ou sats). Ce sont ces satoshis qui sont utilisés comme supports pour les inscriptions sur Ordinals.

Comme pour les NFT (tokens non fongibles), les inscriptions sur Ordinals permettent de stocker des images, du texte, des clips audio, mais aussi des security tokens, des stablecoins, des smart contracts, etc. Pour la blague, un utilisateur nommé Nicholas Carlini est allé jusqu’à mettre en ligne sur la blockchain Bitcoin un énième clone du jeu vidéo Doom, qui a déjà connu tous les supports possibles et imaginables.

Il convient de noter que cette innovation a été rendue possible suite à deux mises à jour de la blockchain Bitcoin : SegWit en 2017 et Taproot en 2021. En effet, elles ont permis de quadrupler la taille des blocs pour atteindre 4 mégaoctets, et ainsi leur permettre d’héberger les données inscrites sur Ordinals.

Les inscriptions sur Ordinals sont généralement désignées comme des NFT inscrits sur la blockchain Bitcoin. Mais en réalité, ils diffèrent largement des tokens non fongibles émis sur d'autres protocoles comme Ethereum ou Solana.

Quand il explique sa création dans son Manuel de la Théorie Ordinale (Ordinal Theory Handbook en version originale), Casey Rodarmor insiste sur la distinction entre ce qu’il appelle des artéfacts numériques (« digital artefacts ») et des NFT classiques.

Nous avons compilé pour vous les principales différences mises en avant par Casey Rodarmor entre artéfacts numériques et NFT. Elles permettent de bien cerner les caractéristiques des inscriptions sur Ordinals :

En conclusion de sa présentation, Casey Rodarmor regrette que les NFT ne soient pas de vrais artéfacts numériques, contrairement aux inscriptions sur Ordinals :

Comme à chaque innovation ou presque, la communauté Bitcoin est divisée par rapport aux inscriptions sur Ordinals. Parmi les critiques les plus virulentes, on trouve ceux qui considèrent ces artéfacts numériques comme une attaque contre le réseau Bitcoin, à l’image du développeur historique de Bitcoin Luke Dashjr qui dénonce la méthode employée par Casey Rodarmor.

We can have NFTs and collectables on Bitcoin without spamming/attacking the network.

Taproot actually makes this even easier; the "tapscript" could be a new kind that refers to a torrent magnet instead of a script, and the spend on-chain doesn't need to add any data.

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) February 3, 2023