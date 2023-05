Qu'est-ce que les tokens BRC-20, la nouvelle révolution qui secoue Bitcoin (BTC) ?

Le protocole Ordinals a indéniablement chamboulé l'écosystème de la blockchain Bitcoin (BTC). Dans le sillage du succès de ces « inscriptions », un nouveau standard a vu le jour : le BRC-20. Partons à la découverte de ces nouveaux tokens qui envahissent Bitcoin et qui divisent la communauté.

BRC-20, un nouveau standard de tokens sur Bitcoin

Indéniablement, le lancement du protocole Ordinals sur Bitcoin (BTC) a été - et continuera d'être - un raz-de-marée dans l'écosystème du Web3. Officialisé le 20 janvier 2023 par Casey Rodarmor, un ancien développeur de Bitcoin Core, ce protocole permet d’inscrire de manière permanente des informations sur Bitcoin.

En quelques mots, Ordinals permet d'inscrire des données (images, textes, tokens, smart contracts, etc.) sur des satoshis, la plus petite unité de bitcoin. C'est ce que l'on appelle des inscriptions et cela peut être apparenté à un cloud décentralisé et transparent.

Pour appréhender la révolution que représente Ordinals, il faut comprendre qu'il était jusqu'alors impossible d'émettre des tokens (fongibles ou non) sur la blockchain Bitcoin. Désormais, c'est le cas et cela a même été défini sous la forme d'une norme : le standard BRC-20, évidemment inspiré de l'ERC-20 sur Ethereum.

D'ailleurs, le premier token BRC-20 ayant été créé est ORDI, en référence au protocole qui lui a permis de voir le jour, Ordinals. Dans la foulée, plusieurs milliers de tokens similaires ont vu le jour, observant pour la plupart des hausses fulgurantes.

Encore une fois, il est primordial de bien saisir le fonctionnement d'Ordinals pour comprendre les tokens BRC-20. Comme expliqué plus haut, le protocole permet de numéroter des satoshis et d'y joindre des données supplémentaires.

Les tokens BRC-20 utilisent Ordinals pour inscrire des données de type JSON (JavaScript Object Notation) au sein des satoshis. Celles-ci dépendent des opérations devant être réalisées ; déployer, mint, transférer. Dans chaque cas, un type de fichier JSON est inscrit au sein de la blockchain.

Les 3 principales fonctions des tokens BRC-20 par le créateur du BRC-20

Comme vous pouvez le constater, le fonctionnement est relativement simple. Il n'existe que 3 fonctions et à peine six attributs les composant : le « p » signifie le protocole, « op » correspond à l'opération, « tick » au ticker ou au nom du token, « amt » est le montant de la transaction.

Une fois qu'un token est déployé, les utilisateurs peuvent le mint ou le transférer. Par ailleurs, les schémas de fonctionnement demeurent très simples, bien qu'ils requièrent systématiquement une intégration et un partage dans un fichier JSON.

Détails des deux fonctions transfer et mint par le créateur du BRC-20

Quelles sont les différences entre ERC-20 et BRC-20 ?

Bien que leur appellation est très similaire, les standards BRC-20 et ERC-20 n'ont pas grand-chose à voir. D'abord, il n'y a aucun smart contract sur Bitcoin, réduisant drastiquement les possibilités et les fonctionnalités associées aux tokens BRC-20. À l'inverse, les tokens ERC-20 sont conçus pour interagir avec tout un tas d'applications et fournir des cas d'usages très variés.

Cela rend le fonctionnement des tokens BRC-20 beaucoup plus lourd, peu efficace et inadapté aux échanges de masses. Dressons une comparaison : imaginez que le standard BRC-20 implique de stocker des tickets de caisse à chaque opération, tandis que le standard ERC-20 revient à utiliser une application mobile qui permet de tout classifier en quelques clics.

Ceci tient purement de l'ordre du constat et n'est aucunement une critique envers Bitcoin, dont la technologie n'a absolument pas été conçue pour cet usage. Et pour cause, le standard ERC-20 a été créé en 2015 et officiellement reconnu en 2017, lui offrant un degré de maturité incomparable.

Tout savoir pour investir dans les BRC-20

Quel portefeuille utiliser pour les tokens BRC-20 ?

Le portefeuille le plus commun pour interagir avec la blockchain Bitcoin, les NFTs du protocole Ordinals et les tokens BRC-20 est le wallet Unisat. En plus d'être une extension dans votre navigateur, Unisat est une place de marché permettant d'acheter, de vendre ou de mint des tokens BRC-20.

Comment créer un token BRC-20 ?

Pour créer un token BRC-20, il suffit de correctement déployer le fichier JSON de type « deploy ». Cela peut également être fait automatiquement sur le site Internet de Unisat, en cliquant sur l'onglet « Inscribe », puis « BRC-20 » et enfin « Deploy ». Ensuite, il faudra remplir les informations demandées, à savoir le ticket, la quantité de tokens, etc.

Comment mint un token BRC-20 ?

De nouveau, c'est très simple. Si vous avez utilisé le site Internet Unisat pour créer et déployer votre token, il faudra suivre la même procédure pour le mint. Rendez-vous sur l'onglet « Inscribe », puis « BRC-20 » et enfin « Mint ». Renseignez les informations requises et validez. Sinon, allez dans l'onglet « BRC-20 » puis naviguez dans les mint « in-progress », c'est-à-dire en cours.

Comment acheter des tokens BRC-20 ?

Il faut comprendre que les BRC-20 ne fonctionnent pas de la même manière que les ERC-20. Alors que vous pouvez aisément acheter la quantité de tokens que vous souhaitez sur Ethereum par le biais d'Uniswap ou de Paraswap, il est impossible de le faire sur Bitcoin, car les échanges sont Over The Counter (OTC).

Pour faire simple, il faudra passer par des places de marché comme celle d'Unisat, qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs. Cela implique donc de trouver un vendeur qui propose un paquet d'un certain nombre de tokens à un prix qui correspond à ce qui vous intéresse.

Quels sont les risques des BRC-20 ?

Le standard BRC-20 est actuellement au stade expérimental. Ainsi, l'achat de tokens BRC-20 est considéré comme très risqué pour plusieurs raisons. D'abord, les échanges se font en OTC donc il est plus difficile de trouver des liquidités pour acheter ou vendre. Ensuite, au vu de la facilité de créer un token BRC-20 et de le mettre en vente, il y a de fortes chances que la majorité des tokens qui verront le jour n'auront aucun fondement.

👉 À lire pour débuter - Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Source : documentation BRC-20

