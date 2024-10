Bitcoin atteint un record de 40 milliards de dollars d'open interest, le début d'un nouveau bull run ?

Le Bitcoin continue de capter l'attention des investisseurs avec un open interest atteignant 40 milliards de dollars, un sommet historique. Ce chiffre reflète une forte activité sur les contrats à terme et pourrait marquer le début d'une nouvelle phase haussière.

L'open interest de Bitcoin marque un nouveau sommet

En 2021, le cours du Bitcoin ainsi que celui de nombreuses autres cryptomonnaies ont connu une expansion presque sans précédent, permettant au BTC de dépasser les 50 000 dollars avant d'atteindre une zone de prix qui n'a toujours pas été dépassée : entre 65 000 et 75 000 dollars.

À chaque incursion du BTC dans cette zone, l'open interest, c'est-à-dire le nombre total de contrats dérivés ouverts et non encore réglés ou clôturés, a atteint un sommet.

L'open interest est un indicateur clé dans le domaine des produits dérivés, car il reflète l'engagement des traders sur le marché. Plus il est élevé, plus cela témoigne d'une activité accrue et d'un intérêt marqué pour le Bitcoin, souvent associé à un levier important.

Des hausses significatives de l'open interest ont été observées en avril et novembre 2021, avec près de 25 milliards de dollars de contrats ouverts, puis à nouveau en mars 2024, où il a atteint 38 milliards de dollars.

Depuis le printemps 2024, période durant laquelle le cours du BTC a atteint un nouveau sommet historique à 73 750 dollars, l'open interest du Bitcoin a également connu un ralentissement, oscillant entre 38 et 26 milliards de dollars.

Cependant, depuis le début du mois de septembre, l'open interest de Bitcoin est en hausse quasi continue et dépasse désormais son précédent record.

Évolution de l'open interest de Bitcoin depuis 2021

Actuellement, l'open interest de Bitcoin s'élève à environ 589 900 BTC, soit près de 41 milliards de dollars.

La plateforme en tête est la bourse de Chicago (CME) avec 12,5 milliards de dollars, représentant plus de 30 % du marché, suivie de Binance avec 8,36 milliards de dollars, soit 20,5 % du marché, puis de Bybit avec 6 milliards et Bitget avec 4 milliards.

Comment interpréter la hausse de l'open interest de Bitcoin ?

En soi, une hausse de l'open interest ne signifie pas grand-chose à elle seule, car elle reflète simplement un intérêt croissant pour l'actif, que cet intérêt soit haussier ou baissier.

En général, lorsque l'open interest augmente alors que le prix de l'actif baisse, cela n'augure rien de bon et tend à amorcer une baisse du cours. En revanche, si le prix et l'open interest augmentent simultanément, cela montre que la hausse est soutenue par les investisseurs via des contrats à terme, ce qui réduit la probabilité d'un retournement brutal.

Ainsi, la hausse de l'open interest de Bitcoin depuis le mois de septembre, alors que son prix a augmenté de 30 %, est un signal positif pour l'avenir du BTC. Si cette tendance se confirme avec d'autres indicateurs et que le prix continue de monter, le Bitcoin pourrait bientôt dépasser ses sommets précédents.

Source : Coinglass

