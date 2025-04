Bain de sang sur les cryptos : ETH tombe sous 1 500 dollars pour la 1re fois en 2 ans

Alors que bon nombre de cryptos chutent de 18 à 20 % l’Ethereum (ETH) déçoit une fois de plus en tombant sur 1 500 dollars. Alors qu’il s’agit là d’une première en 2 ans, faisons les points sur les principales pertes du marché.

ETH et les altcoins s’effondrent une nouvelle fois

Cela n’a pas échappé aux investisseurs crypto : les prix voient rouge. Cela est tel, que l’ETH d’Ethereum vient de réaliser une triste performance en brisant le palier des 1 500 dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’ETH s’échange ainsi au prix 1 460 dollars, un niveau qui n’avait pas été vu depuis le mois de mars 2023. Depuis le début de l’année, l’actif perd même plus de 60 % :

Cours de l'ETH en données hebdomadaires

Tandis que l'ETH cède plus de 18 % en 24 heures, un constat similaire peut être fait pour les autres leaders du marché. Dans le top 10 des capitalisations, nous pouvons ainsi noter une chute de 19 % sur le XRP, 18 % sur le SOL, 19,4 % sur le DOGE et plus de 18 % sur l'ADA :

Aperçu du top 10 des cryptomonnaies

En bref, aucun actif du top 100 n'affiche actuellement une performance positive sur les 24 dernières heures. Alors que la capitalisation des cryptomonnaies s'élève à 2 479 milliards de dollars, en baisse de 11,8 % en 24 heures, ce sont donc plus de 330 milliards de dollars qui ont été effacés.

Alors que l'ETH signe pour le moment le pire bull run de son histoire, la blockchain Ethereum accueillera la mise à jour Pectra dans tout juste un mois. Bien que le réseau soit toujours largement en tête pour ce qui est de la finance décentralisée (DeFi), il s'agira de rester attentif à l'éventuel impact à plus long terme que pourraient avoir les performances catastrophiques de son actif sous-jacent.

Source : TradingView

