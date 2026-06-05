Flippening : Ethereum rêvait de dépasser Bitcoin, mais une baisse de 6 % ferait passer l'USDT devant

Pendant des années, le « flippening » a désigné le scénario dans lequel Ethereum finirait par dépasser Bitcoin en capitalisation. Mais l’écart le plus proche du marché crypto se situe désormais entre l’USDT de Tether et l’ETH, signe de la place prise par les stablecoins dans l’écosystème.

L’USDT de Tether n’est plus qu’à quelques milliards de dollars d’Ethereum

Depuis plusieurs cycles, Ethereum est présenté par une partie du marché comme l’actif capable de dépasser Bitcoin. Face au BTC, souvent comparé à un or numérique, Ethereum devait, selon diverses théories, capter davantage de valeur grâce à ses smart contracts, à la finance « décentralisée » et aux applications construites sur son réseau.

Cependant, Bitcoin reste largement en tête du marché avec environ 1 240 milliards de dollars de capitalisation. Ethereum conserve sa 2e place, mais avec une valorisation beaucoup plus faible, autour de 199,8 milliards de dollars.

Aux cours actuels, le prix de l'Ether devrait être multiplié par 6 sans que le prix du BTC ne bouge pour espérer le dépasser.

💡 Pour aller plus loin : Qu’est-ce que le flippening dans la crypto ?

Ironiquement, l’Ether perd du terrain face à l’USDT de Tether, qui atteint environ 187,3 milliards de dollars de capitalisation, réduisant l’écart avec Ethereum à près de 12,5 milliards de dollars.

Top 3 du marché des cryptomonnaies

Avec capitalisation stable de l’USDT, le prix de l'ETH devrait perdre environ 6,3 % pour être dépassé par l'USDT.

Avec une offre d’environ 120,7 millions d’ETH, cela correspondrait à un prix proche de 1 550 dollars par Ether, contre environ 1 655 dollars avec la capitalisation actuelle de 200 milliards de dollars.

Le « flippening » le plus proche n’est plus celui qu’attendaient les partisans d’Ethereum face à Bitcoin, mais celui d’un stablecoin centralisé face à l’actif natif du réseau censé porter une grande partie de la finance « décentralisée ».

Les stablecoins dans leur ensemble conservent déjà plus de valeur que le token Ethereum ; leur capitalisation totale dépasse les 315 milliards de dollars, avec une dominance de l’USDT proche de 59 %. Ces actifs ne sont donc plus seulement des jetons de passage entre 2 trades, mais une couche permanente de liquidité, de règlement et d’accès au dollar.

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Les stablecoins sont devenus l’usage le plus solide des blockchains

L’intérêt des stablecoins est assez simple : faire circuler des dollars sur des blockchains publiques, en continu, sans passer directement par les rails bancaires traditionnels. Pour les plateformes d’échange, les paiements, les transferts internationaux ou l’accès au dollar dans des pays où la monnaie locale est instable, cet usage est devenu l’un des plus concrets de l’écosystème crypto.

Ce constat contraste avec une grande partie des cycles précédents. Les NFT, le « yield farming » ou de nombreux tokens DeFi ont surtout créé de la valeur pendant des phases spéculatives, avant de voir leur activité et leur liquidité s’effondrer.

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Les stablecoins, eux, ont continué de progresser au fil du temps. Ils ne promettent pas une hausse de prix, mais un usage : conserver une unité de compte stable et la déplacer rapidement.

Cette réussite a toutefois une contrepartie. Plus une blockchain dépend de stablecoins centralisés, plus une partie de son pouvoir économique se déplace hors de son protocole natif. L’USDT et l’USDC sont émis par des entreprises privées, exposées aux régulateurs américains et capables de geler certaines adresses.

Dans le cas d’un fork conflictuel, leur choix pourrait même influencer la chaîne dominante. Les stablecoins renforcent donc les usages des blockchains, mais peuvent aussi centraliser une partie de leur valeur, de leur liquidité et de leur pouvoir d’influence.

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Sources : DefiLlama, CoinMarketCap

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