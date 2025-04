Solana réussit un flippening d'Ethereum — Que s’est-il passé ?

Ce n’est pas un secret, Ethereum va mal ; tout du moins le prix de l’ETH. Si le réseau s’améliore d’année en année, son actif sous-jacent peine à performer, que ce soit en raison d’une alt-season qui refuse de se produire, ou plus précisément parce que ses layer 2 captent plus de valeur qu’ils en délivrent à la blockchain mère.

Ce phénomène, s’il venait à s’accentuer à long terme, pourrait amener des problématiques sur la sécurité d’Ethereum, avec une valeur totale verrouillée (TVL) sur le staking qui tendrait à baisser durablement. D’une certaine manière, cet effet commence déjà à se faire sentir, puisque la blockchain Solana (SOL) a réussi un flippening d'Ethereum, comme l’a fait remarquer Alex Svanevik, le PDG de Nansen, sur X.

Après avoir vérifié ces données de notre côté, nous constatons effectivement ceci :

Sur ce point précis uniquement, Solana devient ainsi la première blockchain de Proof-of-Stake (PoS) de l’écosystème crypto.

Bien entendu, divers paramètres sont tout de même à prendre en compte. Tout d’abord, une variation des prix des 2 actifs peut rapidement venir remettre en cause cet état de fait.

Par ailleurs, bien que les 2 réseaux fonctionnent par un système de PoS, les règles ne sont pas les mêmes sur Solana (SOL) et Ethereum. Sur la première blockchain, 20 nœuds seulement représentent 33 % d’un réseau composé de 1 305 validateurs, là où Ethereum compte plus de 1 million de validateurs.

Bien entendu, un phénomène de centralisation peut aussi se retrouver sur Ethereum, notamment avec Lido qui héberge plus de 20 % des validateurs du réseau. La différence ici est qu’il s’agit justement uniquement de l’hébergement.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle étape franchie sur Solana ne doit pas être prise à la légère. Si l’objectif « d’Ethereum killer » n’est pas encore atteint, en témoigne par exemple la différence de TVL sur la finance décentralisée (DeFi), cela doit tout de même faire prendre conscience aux développeurs d’Ethereum que le statut de leader de ce réseau est aujourd’hui plus que jamais remis en cause.

En attendant, le prix du SOL est de 138,66 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 1,5 % sur 24 heures, là où celui de l’ETH est de 1 576 dollars, en baisse de 4,3 %

