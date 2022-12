Qu’est-ce que le flippening dans la crypto ?

Le flippening, ce terme a gagné en popularité dans le monde des cryptomonnaies alors que les investisseurs spéculent sur la possibilité que l'Ether (ETH) dépasse le Bitcoin (BTC) en tant que crypto dominante. Est-ce que cela a des chances de se produire ?

C'est quoi le flippening ?

Le flippening est un terme inventé en 2017 et utilisé dans la crypto pour désigner un basculement potentiel de la plus grande cryptomonnaie (le Bitcoin donc) en termes de capitalisation. Ce terme fait spécifiquement référence à la possibilité que l'Ether de la blockchain Ethereum dépasse la capitalisation du Bitcoin (BTC).

La capitalisation boursière d'une cryptomonnaie correspond à son offre en circulation (nombre de coins) multipliée par son cours actuel.

Bien que le BTC ait toujours été la première cryptomonnaie en termes de capitalisation, sa domination sur le marché a chuté d'année en année, passant de 95 % en 2013 à moins de 40 % en 2022.

C'est mi-2017 que le Bitcoin perd en force et que d'autres cryptomonnaies parviennent à récupérer des parts du marché. Une cryptomonnaie en particulier sort du lot, l'Ether de la blockchain Ethereum. La communauté Ethereum espérait alors au cours de cette période que l'ETH parvienne à dépasser le BTC en termes de capitalisation, qu'il réussisse donc le flippening.

Le 18 juin 2017, la dominance du Bitcoin atteint l'un de ses points le plus bas, à savoir 38,69 % du marché. En parallèle, la dominance de l'Ether sur l'entièreté du marché des cryptomonnaies explose et dépasse les 31,22 %. Cet écart de seulement 7,5 % ne sera ensuite jamais retrouvé. L'Ether n'aura jamais été aussi proche de détrôner le Bitcoin au rang de 1ère crypto du marché.

Le flippening a presque eu lieu le 18 juin 2017

Le flippening est encore un objectif pour une partie de la crypto-communauté et beaucoup estiment qu'il est encore possible que l'ETH dépasse en jour le BTC en termes de capitalisation.

Depuis, ce terme s'est répliqué à d'autres cryptos et est aussi utilisé pour désigner d'autres basculements potentiels, comme celui du stablecoin le plus capitalisé. Ainsi, un autre flippening observé depuis quelques années est celui du stablecoin USDT par l'USDC, éternel second derrière le stablecoin de Tether.

Le flippening aura-t-il lieu un jour ?

Il n'est pas possible de savoir quand ou si le flippening se produira, car les capitalisations du Bitcoin et de l'Ether sont soumises à un large éventail de facteurs, notamment leur adoption et les conditions générales du marché.

La corrélation entre les deux cryptomonnaies devra diminuer pour que l'Ether puisse un jour espérer détrôner le Bitcoin. En effet, encore aujourd'hui, si le prix du Bitcoin entame progresse ou chute, l'Ether fera de même.

En outre, une partie de la crypto-communauté estime que la plus grande utilité de la blockchain Ethereum, en particulier avec ses smart contrats, conduira irrémédiablement le Bitcoin à perdre sa première place.

Cependant, le Bitcoin puise sa force dans le fait qu'il s'agit de l'équivalent numérique de l'or. Le Bitcoin reste la réserve de valeur la plus fiable de toutes les cryptomonnaies (hormis le cas spécifique des stablecoins).

Il est impossible de prédire si oui ou non le flippening surviendra un jour ou l'autre, mais il sera important de surveiller l'évolution de la dominance des cryptomonnaies majeures sur les autres au fur et à mesure que les règlementations seront déployées à travers le monde.

