Bitcoin (BTC) « appauvrit à la fois les non-détenteurs et les retardataires » selon 2 économistes de la BCE

Dans un papier à charge contre Bitcoin (BTC), 2 économistes de la Banque centrale européenne estiment que les premiers détenteurs de l'actif lèsent les nouveaux arrivants. Nous faisons le point.

2 économistes de la BCE publient un papier à charge contre Bitcoin (BTC)

Dans un papier académique intitulé « Les conséquences distributives de Bitcoin », les économistes de la Banque centrale européenne (BCE) Jürgen Schaaf et Ulrich Bindseil ont déployé une succession d’arguments mettant en avant les prétendus dangers d’une éventuelle hausse du cours du Bitcoin (BTC).

Ce n’est pas la première fois que les 2 intéressés donnent leur avis sur le sujet, et finalement, nous pouvons retrouver les habituels poncifs utilisés déjà maintes et maintes fois. Néanmoins, nous pouvons trouver une réflexion originale cette fois-ci, selon laquelle les premiers adoptants de Bitcoin léseraient ceux qui n’ont pas encore de BTC en portefeuille :

Si le prix du Bitcoin augmente pour de bon, l’existence du Bitcoin appauvrirait à la fois les non-détenteurs et les retardataires.

Selon eux, les non-détenteurs devraient ainsi s’opposer à la hausse des cours :

Dans tous les cas, les non-détenteurs actuels devraient se rendre compte qu’ils ont des raisons impérieuses de s’opposer au Bitcoin et de plaider en faveur d’une législation contre lui, visant à empêcher la hausse des prix du Bitcoin ou à voir le Bitcoin disparaître complètement.

Néanmoins, la hausse ou la baisse d’un cours est le fondement même d’une économie de marché, et ce, quelle que soit la classe d’actif.

Prenons l’exemple de l’or, à quoi est souvent comparé Bitcoin. Lors du lancement des pièces et billets en euro le 1er janvier 2002, une once d’or valait encore 310 euros. Aujourd’hui, cette même once s’échange à un record historique de 2 504 euros. Pourtant, il serait absurde de dire que les non-détenteurs d’or devraient plaider en faveur d’une législation contre la hausse de son cours, sous prétexte que l'inflation a totalement dévalué la valeur de l'euro face à ce métal précieux.

Un manque d’adoption ?

Par ailleurs, un soi-disant manque d’adoption du BTC dans l’économie réelle est mis en avant, en prenant notamment le manque d’utilisation de l’actif au Salvador en exemple.

S’il est vrai que la marge de progrès de Bitcoin est encore énorme, rappelons également la jeunesse relative du protocole. En outre, ce manque d’adoption dépend aussi du point de vue adopté. Dans une série de dossiers parus cet été, nous revenions sur l’utilisation du BTC en Argentine en réponse aux échecs successifs de la Banque centrale à maintenir une monnaie stable.

Malgré tout, l’actif continuera de faire l’objet de critiques de la part des banquiers centraux au fil des ans, et seul le temps permettra de déterminer quelle vision aura raison.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le BTC s'échange à 68 400 dollars, en hausse de 0,28 % sur 24 heures.

Source : SSRN

