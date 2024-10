Le prix du Bitcoin pourrait grimper malgré l'escalade au Moyen-Orient et la hausse des matières premières, selon Arthur Hayes

Arthur Hayes, co-fondateur de BitMex, anticipe une hausse continue du prix du Bitcoin malgré les tensions croissantes entre l'Iran et Israël. Dans son analyse, il prédit que même une éventuelle hausse des prix des matières premières et une escalade des conflits ne freineront pas la hausse du BTC.

Bitcoin est-il voué à monter, peu importe le scénario ?

Arthur Hayes, co-fondateur de la plateforme d'échange BitMex, a récemment publié un article de blog dans lequel il estime que le cours du Bitcoin devrait continuer à augmenter malgré les tensions croissantes au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël, ainsi qu'une possible hausse des prix des matières premières.

Dans sa publication intitulée « Persistent Weak Layer » (PWL), que l'on peut traduire par « couche faible persistante », il explique que le conflit en cours pourrait, en cas d'intensification des affrontements entre les deux puissances régionales, provoquer un effondrement majeur des marchés financiers mondiaux.

🔎 L'essor du Bitcoin en Iran : une réponse à l'inflation et à la répression

Il précise ses inquiétudes, notamment concernant l'éventuelle utilisation d'armes nucléaires :

« L'avalanche qui nous intéresse du point de vue des marchés financiers concerne la réaction des prix de l'énergie, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, et la possibilité d'un échange d'armes nucléaires en cas d'escalade des hostilités entre Israël et un autre pays du Moyen-Orient, en particulier l'Iran ou ses alliés. »

Selon Hayes, 2 scénarios sont possibles : un premier où le PWL reste intact, c'est-à-dire un scénario où les actions militaires restent limitées et de faible intensité, et un second où le PWL cède, avec la destruction de plusieurs infrastructures pétrolières importantes, perturbant l'approvisionnement en pétrole, faisant grimper les prix de l'énergie et provoquant un krach des marchés financiers.

Cependant, Arthur Hayes avance que, dans l'un ou l'autre des scénarios, les caractéristiques de réserve de valeur et d'actif neutre propres au Bitcoin lui permettront de résister à la crise.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin, la valeur refuge de 21e siècle

Hayes prend l'exemple des chocs pétroliers des années 70, où l'or, en tant qu'actif neutre, avait servi de valeur refuge, avec une augmentation de son prix de 2 200 % en 10 ans, passant de 35 à 840 dollars.

Cependant, 1971 marque aussi la fin de l'étalon or, lorsque les monnaies, dont le dollar, étaient décorrélées du métal jaune, permettant aux banques centrales de créer davantage de liquidité.

Pour qu'un scénario similaire se reproduise pour l'or ou apparaisse pour le Bitcoin, il faudrait que les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale (FED) des États-Unis, augmentent davantage la masse monétaire.

📰 À lire également dans l'actualité – Lancement d’un ETF anti-inflation : 100 % Bitcoin et 100 % or dans un même produit

Or, depuis le mois de septembre 2024, la FED a justement officialisé son pivot monétaire en abaissant ses taux d'intérêt pour la 1ère fois depuis la crise sanitaire de 2020, et pourrait continuer à le faire pour éviter une récession de l'économie étatsunienne.

Toutes les conditions pourraient donc être réunies pour contribuer à la dévalorisation des monnaies fiduciaires, d'abord par une fuite des capitaux vers d'autres actifs, mais aussi par une forte augmentation de la masse monétaire entraînant une inflation élevée qui viendrait amplifier cet effet.

Enfin, Arthur Hayes avance qu'une escalade des conflits au Moyen-Orient pourrait également affecter l'industrie du minage de Bitcoin, en particulier en réduisant le hashrate en Iran, que certaines études estiment autour de 5 % du hashrate global.

Cependant, même si le hashrate venait à diminuer localement, une hausse généralisée du prix de l'électricité pourrait profiter au minage à l'échelle mondiale, étant donné que le minage de Bitcoin est l'une des seules industries capables de consommer les surplus d'énergie produits par les centrales.

Recevez un bonus de 50 € en créant un compte sur Bitpanda 🐼 !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Medium

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.