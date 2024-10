Lancement d’un ETF anti-inflation : 100 % Bitcoin et 100 % or dans un même produit

Face à l’escalade des tensions géopolitiques et à l’incertitude économique, les investisseurs recherchent des solutions pour se protéger de l'inflation. C’est dans ce contexte que Quantity Funds lance un nouvel ETF innovant combinant 100 % Bitcoin et 100 % or, 2 actifs reconnus pour leurs propriétés anti-inflation.

Du Bitcoin et de l'or pour se protéger de la dégradation des monnaies fiduciaires

Ces dernières années, les tensions géopolitiques n'ont cessé de croître. Qu'il s'agisse de l'Ukraine, de Taïwan ou du Moyen-Orient, l'incertitude pèse sur les relations internationales et sur la stabilité dans ces régions. Cela impacte les marchés financiers, incitant les investisseurs à rechercher des moyens de se protéger contre une escalade des conflits.

Récemment, 2 actifs se sont particulièrement distingués : l'or, qui a augmenté de 65 % depuis fin 2022, passant de 1 640 dollars à un nouveau sommet historique de 2 700 dollars atteint récemment, et le Bitcoin, qui a bondi de 330 % sur la même période, passant de moins de 16 000 dollars à 68 000 dollars, à seulement 8 % de son sommet historique.

Ces tendances s'expliquent par le fait que l'or et le Bitcoin possèdent des caractéristiques d'anti-fragilité et de résistance à l'inflation.

Quantity Funds l'a bien compris et s'est associé à returnstackedetfs.com, co-détenu par Newfound Research et Resolve Asset Management SEZC. Ensemble, ils ont lancé Stacked, une marque sous licence qui se réfère à l'idée de superposer 2 investissements.

Récemment, Quantity Funds a introduit l'ETF STKD Bitcoin & Gold (BTGD), un produit permettant aux investisseurs de s'exposer simultanément à ces 2 actifs, offrant ainsi une protection contre l'inflation et les incertitudes des politiques monétaires.

Le BTGD combine des contrats à terme et des ETP sur le Bitcoin avec des contrats à terme et des ETP sur l'or, offrant une exposition totale aux 2 actifs. Pour chaque dollar investi, les détenteurs obtiennent à la fois 1 dollar d'exposition au Bitcoin et 1 dollar à l'or.

Cependant, il est important de noter que ces produits financiers (ETF, contrats à terme) ne procurent pas les avantages uniques de la résistance à la censure, de la décentralisation et des transactions pair à pair, que permettent le véritable Bitcoin et l'or physique.

Le succès des ETF Bitcoin et or

Les ETF basés sur l'or comptent parmi les plus performants et capitalisés de la finance traditionnelle, avec plus de 210 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale, dont 150 milliards rien qu'aux États-Unis. Leur succès réside dans la facilité avec laquelle ils permettent aux investisseurs de détenir et d'échanger de l'or, en s'appuyant sur des tiers.

Cependant, un défi majeur de ces ETF est l'impossibilité d'auditer les réserves d'or physiques sous-jacentes, ce qui soulève des doutes sur la quantité réelle d'or détenue par rapport à l'or « papier » émis. Cela contraste avec Bitcoin, dont les transactions et les adresses sont totalement traçables via sa blockchain, assurant une transparence accrue pour les détenteurs.

Les ETF Bitcoin spot, lancés au mois de janvier 2024, ont enregistré l'un des démarrages les plus impressionnants de l'histoire des ETF. Ils ont accumulé plus de 20 milliards de dollars de volumes nets entrants, avec un total de 64 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui représente environ 945 000 BTC.

Source : BusinessWire

