En moins d'un an, les ETF Bitcoin spot dépassent les 20 milliards de dollars de flux nets entrants

En moins d'un an, les ETF Bitcoin spot ont franchi un cap symbolique en attirant plus de 20 milliards de dollars de flux nets entrants. Ces nouveaux produits financiers, approuvés par la SEC au mois de janvier 2024, ont rapidement conquis investisseurs particuliers et institutionnels, témoignant de l'intégration croissante de Bitcoin dans les marchés financiers traditionnels.

Bitcoin a réussi son entrée sur le marché traditionnel grâce aux ETF spot

Au mois de janvier 2024, une dizaine d'ETF Bitcoin spot ont été approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, marquant la fin de plusieurs années de conflit entre la Commission et Grayscale, qui s'est soldé en 2023 par la victoire devant la justice du gestionnaire d'actifs.

Le lancement de ces nouveaux produits financiers a rencontré un franc succès, accumulant rapidement plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion, et intégrant définitivement le BTC parmi les poids lourds des marchés financiers traditionnels.

Hier, mercredi 16 octobre 2024, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont franchi le seuil des 20 milliards de dollars de flux nets entrants.

Volumes des ETF Bitcoin spot depuis leur lancement

Au total, ces ETF ont généré près de 440 milliards de dollars de volumes, avec un solde largement positif, leur permettant d'accumuler près de 945 000 BTC sous gestion, soit environ 64 milliards de dollars au prix actuel du Bitcoin.

Ces chiffres reflètent une adoption massive de Bitcoin via ces ETF, tant par des investisseurs particuliers que par des professionnels et des institutions, intégrant ainsi indirectement une part de la création de Satoshi Nakamoto dans leurs trésoreries.

Cependant, les ETF ne permettent pas à leurs détenteurs de bénéficier des caractéristiques propres au Bitcoin. En effet, le BTC est conçu pour être échangé de manière pair à pair, sans intermédiaire, afin d’éviter les risques liés aux tiers de confiance, comme les banques ou les entreprises de garde et de transfert de fonds, telles que PayPal.

Bien que les ETF apportent une importante liquidité au marché du BTC et contribuent à l’appréciation de la monnaie, leurs détenteurs ne sont ni résistants à la censure ni véritablement autonomes. Certains membres de la communauté Bitcoin affirment même que, tout comme les BTC détenus sur des plateformes d’échange, ces ETF ne représentent pas le « vrai » Bitcoin.

Comment les ETF Bitcoin spot sont-ils utilisés ?

Ces ETF permettent à diverses organisations de détenir du BTC de manière indirecte, en évitant les contraintes comptables et administratives nécessaires pour détenir directement du Bitcoin.

Ils offrent également une solution aux défis techniques liés à la détention de BTC, ce qui peut être complexe pour ceux qui ne sont pas familiers avec les portefeuilles non custodials, ou pour les organisations qui doivent partager l'accès aux fonds via des adresses multisig, nécessitant des mécanismes de sécurité et de récupération spécifiques.

Parmi les organisations qui ont adopté les ETF Bitcoin spot, on peut citer la banque Goldman Sachs et Morgan Stanley, la 5e et 6e plus grande banque des États-Unis, ainsi que l'État du Michigan qui a décidé d'intégrer 110 000 parts de l'ARK 21Shares Bitcoin ETF, l'ETF Bitcoin spot géré par Ark Invest et 21Shares, d'une valeur de 6,6 millions de dollars, à son fonds de pension de retraite.

Source : SoSoValue

